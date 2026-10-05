l'appuntamento|
‘Il Coraggio di Ricordare’: alla Fondazione Mario Tobino si presenta il volume di Susanna Baldi
Mercoledì (7 ottobre) inizio alle 10 con visita all’ex manicomio di Maggiano; alle 15,30 l’incontro con l’autrice, le letture e la musica
Esistono luoghi in cui ricordare non è un semplice esercizio della memoria, ma un modo per interrogare il presente. L’ex manicomio di Maggiano è uno di questi: uno spazio che conserva storie, voci e tracce di vita e che, ancora oggi, chiede di guardare a ciò che è stato. Per questo la Fondazione Mario Tobino ospiterà, mercoledì (7 ottobre), la presentazione del libro di Susanna Baldi Il Coraggio di Ricordare. Quando la memoria cura (Edizioni Montaonda), un appuntamento che mette insieme letteratura, testimonianza, letture ad alta voce e musica.
La giornata si aprirà alle 10, con il percorso Sorella Follia, una visita all’ex manicomio della durata di circa due ore, un itinerario pensato per entrare fisicamente nel luogo prima di affrontare, attraverso il libro, il tema della memoria. Alle 15,30 prenderà il via la presentazione del volume, con l’autrice Susanna Baldi che dialogherà con Francesca Nobili, consigliera del comune di Fivizzano. Le pagine del libro saranno affidate alle letture di Silvana Cannoni, coordinatrice del circolo di Letture ad Alta Voce di Massa, mentre gli interventi musicali saranno curati dai musicisti della Filarmonica Alessandro Stradella di Fivizzano.
“La memoria cura solo quando il trauma e l’esperienza di sofferenza trova voce, e così il dolore cessa di restare muto, silente. La memoria ha quindi il potere di integrare e generare, restituendo dignità alla sofferenza e al dolore perché lo trasforma in linguaggio. Un dialogo con la memoria che ne richiama un altro” – è il ricordo di Franco Basaglia e dell’esperienza di Trieste, dove Susanna Baldi, psicoterapeuta, trascorre un periodo nell’ospedale psichiatrico, conosce Basaglia e la sua équipe e riceve una borsa di studio per lavorare nella prima comunità terapeutica istituita dopo la chiusura del manicomio. Un’esperienza che non appartiene soltanto alla storia della psichiatria, ma è una vicenda umana e culturale che continua a interrogare il nostro modo di guardare alla fragilità, alla cura e alla dignità delle persone.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Fondazione Mario Tobino, del comune di Fivizzano, Dal Libro alla Solidarietà – Fivizzano Charity Bookshop Odv e di LaAv – Letture ad Alta Voce, Circolo di Massa.
Per informazioni e prenotazioni: circololaavmassa@gmail.com