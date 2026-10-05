‘Il Coraggio di Ricordare’: alla Fondazione Mario Tobino si presenta il volume di Susanna Baldi

Esistono luoghi in cui ricordare non è un semplice esercizio della memoria, ma un modo per interrogare il presente . L’ ex manicomio di Maggiano è uno di questi: uno spazio che conserva storie, voci e tracce di vita e che, ancora oggi, chiede di guardare a ciò che è stato . Per questo la Fondazione Mario Tobino ospiterà, mercoledì (7 ottobre), la presentazione del libro di Susanna Baldi Il Coraggio di Ricordare . Quando la memoria cura (Edizioni Montaonda), un appuntamento che mette insieme letteratura, testimonianza, letture ad alta voce e musica .

“La memoria cura solo quando il trauma e l’esperienza di sofferenza trova voce, e così il dolore cessa di restare muto, silente. La memoria ha quindi il potere di integrare e generare, restituendo dignità alla sofferenza e al dolore perché lo trasforma in linguaggio. Un dialogo con la memoria che ne richiama un altro” – è il ricordo di Franco Basaglia e dell’esperienza di Trieste, dove Susanna Baldi, psicoterapeuta, trascorre un periodo nell’ospedale psichiatrico, conosce Basaglia e la sua équipe e riceve una borsa di studio per lavorare nella prima comunità terapeutica istituita dopo la chiusura del manicomio. Un’esperienza che non appartiene soltanto alla storia della psichiatria, ma è una vicenda umana e culturale che continua a interrogare il nostro modo di guardare alla fragilità, alla cura e alla dignità delle persone.