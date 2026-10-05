In processione dietro san Francesco, tanta partecipazione tra preghiera e devozione

Il momento clou delle celebrazioni è stato domenica 4 ottobre. A Borgo a Mozzano si sono concluse le celebrazioni religiose in onore di san Francesco, nell’anno in cui ricorre l’800esimo anniversario dalla morte del Santo. Una grande e partecipata processione, come a Borgo a Mozzano non ricorda da tempo, ha attraversato le vie del capoluogo, partendo dalla chiesa di San Francesco, situata all’interno dell’ex convento francescano, che è divenuto il centro nevralgico delle celebrazioni, arrivando fino al Ponte del Diavolo: il lungo corteo, guidato dalla Croce Parrocchiale, ha quindi attraversato lo storico monumento per fare ritorno in centro dal Ponte Pari e rientrare al convento francescano.

Una bellissima giornata di festa e fede, che ha visto protagonista in primo luogo la Misericordia di Borgo a Mozzano che oggi gestisce la struttura dove ha creato l’omonima Rsa convento San Francesco, e che ha celebrato nel migliore dei modi la ricorrenza. Nel pomeriggio, dopo un momento musicale con la soprano Elisabetta Della Santa e l’organista Ilaria Brunini e il canto dei vespri, presieduti dal vescovo emerito di Pistoia Fausto Tardelli, assistito dal parroco don Francesco Maccari, da don Giuseppe Bernacchioni e dal diacono Antonio Tulipano, è partita la lunga processione che ha portato la statua di San Francesco, con la partecipazione di diverse Compagnie religiose del territorio e diverse Misericordie, autorità civili, religiose e militari, associazioni. A prestare servizio musicale nel corso della processione la Merciful Band della Misericordia, compresa una bella partecipazione dei giovanissimi musicisti dei Mercifullini e il corpo musicale Verdi di Corsagna. Presenti ai festeggiamenti del 3 e 4 ottobre anche due frati francescani, fra Mario Panconi ofm e fra Arokiam John ofm.

Tante le autorità intervenute, compresi diversi sindaci del territorio o loro rappresentanze, a partire da quello di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, accompagnato da tutta la Giunta, dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, dal Vice Sindaco Pacini di Bagni di Lucca con l’assessore Salotti, dal consigliere di Castiglione Roberto Tamagnini. Presente anche il parlamentare europeo Francesco Torselli di Firenze e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, Assente il consigliere Regionale Vittorio Salotti, che aveva confermato la presenza, perché colpito da un grave lutto. Bello e suggestivo il corteo nel quale il colore prevalente era, naturalmente, quello celeste delle Misericordie, con la massiccia partecipazione della locale Misericordia, con dipendenti e volontari, anche in divisa storica. Presente anche una bella rappresentanza di altre Misericordie, del Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Borgo a Mozzano e Partigliano, della Federazione Misericordie Lucchesi, e molte Compagnia del territorio (San Jacopo, San Rocco, Anchiano, Celle dei Puccini, Cune, Chifenti, Dezza, Oneta, San Romano, San Rocco in Turrite, Vetriano, Cerreto) con le loro mantelline colorate. Presenti anche varie associazioni come la Pro Loco Borgo a Mozzano, i Gruppi Alpini, il Lions Club Garfagnana, il Comitato Linea Gotica di Borgo a Mozzano, con i loro labari. A chiudere la processione tanti fedeli e cittadini.