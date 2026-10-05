In Santa Caterina si presenta il libro ‘Prima che arrivi l’alba’ di Luca Paoli

Una novità editoriale arricchisce il catalogo della casa editrice Albatros Il Filo: è il libro Prima che arrivi l’alba, firmato da Luca Paoli.

L’autore presenterà l’opera e firmerà le copie del libro domenica (11 ottobre) alla chiesa di Santa Caterina.

Nato a Rimini ma da sempre residente in Toscana, l’autore ha attraversato mondi diversi, dalla musica alla radio, dalla poesia all’impresa, dalla formazione alla crescita personale, vivendo più esperienze di quante ne servirebbero per scrivere un libro.

Ha dato vita a progetti artistici e costruito un’azienda che oggi dà lavoro a più di trenta persone. Giovanissimo, ha esordito in poesia ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il premio Francesco Bargagna, il primo premio Fenalc Litorale pisano e il premio Giovanni Gronchi con diploma d’onore dell’Accademia Valentiniana; in seguito ha pubblicato con Ibiskos editrice. Ha continuato a scrivere accanto alle altre vite che conduce: imprenditore, formatore, uomo che osserva ancor più di quanto racconti, sempre mosso dalla curiosità per il nuovo e per come funzionano le persone.

Nei suoi libri non ci sono risposte facili né lezioni da seguire, ma domande aperte, inciampi e zone d’ombra in cui il lettore troverà da sé il proprio senso. Se un filo lega tutto ciò che fa, è l’interesse per ciò che accade quando le persone e le loro storie smettono di comportarsi come dovrebbero, quando sorprendono per primi se stessi.

Nel romanzo il protagonista, Joseph, va in cerca di Out of the Blue, un disco che forse non esiste più. Quando trova l’unico negozio che lo possiede, incontra una misteriosa donna di nome Angela, che lo conduce in un non-luogo dove il tempo sembra scorrere in modo diverso.