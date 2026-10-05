Lucca ospita il Paper Forum: il primo tavolo permanente sulla formazione legata al mondo cartario

12 atenei, Assocarta e Cepi si uniscono al Corso di Laurea in Ingegneria della Carta per sviluppare doppi titoli, ricerca e scambio di talenti

Il Distretto cartario lucchese consolida il proprio ruolo di guida internazionale non solo sul fronte produttivo, ma anche su quello accademico e della ricerca. L’8 e il 9 ottobre, nel complesso di San Micheletto, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della carta e del cartone (Epc) ospiterà l’apertura dell’anno accademico e la nascita del Paper Forum, primo Tavolo Permanente sulla Formazione, con il sostegno della Confederazione delle Industrie Cartarie Europee (Cepi), di Assocarta e a numerose imprese del territorio.

Nell’occasione, dodici atenei europei e diverse rappresentanze di categoria prepareranno un documento di collaborazione per sviluppare e attivare doppi titoli (double degrees) e percorsi di studio comuni; avviare programmi di scambio per studenti e docenti e accesso a finanziamenti Erasmus; creare laboratori di ricerca congiunti focalizzati sull’innovazione tecnologica e la transizione green; condividere standard formativi d’eccellenza per rafforzare la pipeline dei talenti nel settore; collaborare a progetti di ricerca in ambito cartario e cartotecnico.

Lo scopo è quello di promuovere nei giovani le opportunità di carriera in un’industria dinamica, votata all’innovazione e tecnologicamente avanzata attraverso la potenzialità di un network europeo tale da favorire gli scambi e le best practices dei vari soggetti.

Il corso di laurea in Ingegneria della carta e del cartone, gestito dalla Fondazione Fahre, si svolge nelle aule della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nel complesso di San Micheletto. La proposta formativa si distingue per la strettissima collaborazione con le aziende del distretto lucchese, che partecipano attivamente definendo i piani di studio e affiancando ai professori dell’Università di Pisa anche i propri manager come docenti.Un corso che non ha eguali in Europa, in cui il contributo di docenti legati all’industria è preponderante.

Centinaia le candidature già pervenute per questo anno accademico da tutto il mondo. Dopo una rigorosa selezione soltanto 30 sono ammessi di anno in anno per garantire un inserimento immediato e di alta qualità nel mondo del lavoro. Non a caso Sofidel, Fosber, DS Smith, Toscotec, Lucart, Lucense, Celtex, Andritz, Oradoc, Wepa, Paper Board Alliance, BW Converting e Cartiere Carrara sostengono attivamente il corso.

La qualità della formazione offerta vanta già ampi riconoscimenti. Tre studenti del corso – Samuel Worku Demise, Yonas Girma Tekele e Abij Kinfle Assefa – si sono classificati al secondo posto nella Switch Competition Mondiale, organizzata dalla statunitense Switch Energy Alliance. Mirco Lunardi, ha vinto la prima edizione della borsa di studio in memoria di Giuseppe Lazzareschi e un altro neo laureato, Matteo Nardi, si è aggiudicato la borsa di studio Paolo Culicchi di Aticelca.

“II nostro corso nasce per rispondere a un’esigenza reale delle imprese: creare profili professionali pronti per le sfide della sostenibilità e dell’Industria 4.0 – dichiara il prof. Marco Frosolini, vicepresidente del corso di laurea – Il successo dei nostri studenti e l’imminente tavolo internazionale confermano Lucca come il polo di riferimento per la ricerca e l’alta formazione cartaria in Europa”.

“Gli importanti risultati ottenuti in un lasso di tempo relativamente breve, – conferma il presidente Fcrl Massimo Marsili – dimostrano la correttezza di un metodo: comprensione dei bisogni formativi di un determinante settore produttivo del territorio e collaborazione tra impresa, università e istituzioni. Questi i presupposti di un lavoro già maturo al punto da ottenere un forte riconoscimento internazionale”

“Assocarta ha sempre sostenuto la formazione cartaria tramite la partnership imprescindibile tra università e cartiere – afferma il direttore generale Assocarta Massimo Medugno – e ha facilitato il dialogo tra le imprese cartarie rappresentate dalle associazioni europee aderenti a Cepi di cui è socio fondatore. È con questa condivisione e convinzione che ci apprestiamo alla stesura di un memorandum sulla formazione di un network che consentirà la condivisione di best practices di formazione cartaria con l’obiettivo di formare maestranze all’altezza delle aspettative e delle necessità delle imprese italiane ed europee”.