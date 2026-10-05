LuccAutori e Fondazione Giovanni Pascoli portano il poeta Conte a Palazzo Pancrazi

LuccAutori e Fondazione Giovanni Pascoli portano il poeta Giuseppe Conte a Palazzo Pancrazi. L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 10 quando Conte presenterà il nuovo libro dal titolo Della stessa sostanza dei sogni (Bompiani).

Per l’ottavo anno consecutivo, la sinergia e la collaborazione tra la Fondazione Giovanni Pascoli e LuccAutori , con il suo Premio Letterario Racconti nella Rete, continuano a dare vita a grandi appuntamenti dedicati alla cultura e alla poesia. Giuseppe Conte è una delle voci più influenti e liriche della letteratura e della poesia contemporanea italiana. Ligure di nascita, Giuseppe Conte è da decenni un appassionato cultore e cantore del mito, della natura e dell’infinito marino. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti (tra cui il Premio Viareggio e il Premio Hemingway), con questa nuova opera torna a dare voce a dei ed eroi classici, calandoli nel nostro tempo con una forza visionaria unica.

Il mito non è appannaggio di una società antica, il mito vive in mezzo a noi, palpita dentro i nostri giorni frettolosi, è pronto a rapirci e sconvolgerci: questo, da sempre, Giuseppe Conte pensa e canta nelle sue poesie. In questo libro la potenza della sua visione si fa narrazione ventriloqua, riporta sulla pagina vivi e palpitanti gli dei e gli eroi, che prendono vita e ci parlano con la loro voce, i loro corpi numinosi e potenti. Da Afrodite a Tiresia, da Antigone a Persefone, da Circe a Patroclo: una galleria di personaggi eterni eppure, grazie al potere della parola, più che mai vicini a noi.