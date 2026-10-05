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LuccAutori e Fondazione Giovanni Pascoli portano il poeta Conte a Palazzo Pancrazi
Presenterà il nuovo libro dal titolo Della stessa sostanza dei sogni
LuccAutori e Fondazione Giovanni Pascoli portano il poeta Giuseppe Conte a Palazzo Pancrazi. L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 10 quando Conte presenterà il nuovo libro dal titolo Della stessa sostanza dei sogni (Bompiani).
Per l’ottavo anno consecutivo, la sinergia e la collaborazione tra la Fondazione Giovanni Pascoli e LuccAutori , con il suo Premio Letterario Racconti nella Rete, continuano a dare vita a grandi appuntamenti dedicati alla cultura e alla poesia. Giuseppe Conte è una delle voci più influenti e liriche della letteratura e della poesia contemporanea italiana. Ligure di nascita, Giuseppe Conte è da decenni un appassionato cultore e cantore del mito, della natura e dell’infinito marino. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti (tra cui il Premio Viareggio e il Premio Hemingway), con questa nuova opera torna a dare voce a dei ed eroi classici, calandoli nel nostro tempo con una forza visionaria unica.
Il mito non è appannaggio di una società antica, il mito vive in mezzo a noi, palpita dentro i nostri giorni frettolosi, è pronto a rapirci e sconvolgerci: questo, da sempre, Giuseppe Conte pensa e canta nelle sue poesie. In questo libro la potenza della sua visione si fa narrazione ventriloqua, riporta sulla pagina vivi e palpitanti gli dei e gli eroi, che prendono vita e ci parlano con la loro voce, i loro corpi numinosi e potenti. Da Afrodite a Tiresia, da Antigone a Persefone, da Circe a Patroclo: una galleria di personaggi eterni eppure, grazie al potere della parola, più che mai vicini a noi.
Giuseppe Conte nato a Imperia nel 1945, ha pubblicato raccolte di poesia, saggi e romanzi, incentrati sui temi della natura, dell’eros, del mito. Tra i suoi romanzi: Primavera incendiata, Fedeli d’amore, L’impero e l’incanto, ecc. Tra i suoi saggi: Terre del mito, Lettera ai disperati sulla primavera. Ha scritto anche libretti d’opera, testi teatrali, tra cui: Ungaretti fa l’amore, Nausicaa, Le roy Arthur et le sans logis. Ha tradotto Blake, Shelley, Whitman e D.H. Lawrence. È autore di due antologie: La lirica d’Occidente e La poesia del mondo. È stato direttore di collana e consulente editoriale. Ha collaborato come autore a programmi di RAI. Scrive come editorialista sul “Secolo XIX” e come critico letterario sul “Giornale”. Nel 2015 ha ricevuto in Ungheria insieme a Charles Bernstein il Premio Janus Pannonius. Nel 2010 ha vinto il Premio Montale Fuori di Casa per la Sezione Poesia e nel 2015 il Premio Speciale LericiPea. È stato ospite del Festival Culturale Liberevento nel 2020 con il libro “I senza cuore” (Ed. Giunti).