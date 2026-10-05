Il gran finale|
Pierfrancesco Favino e Giovanni Veronesi chiudono fra gli applausi la 22esima edizione di Lucca Film Festival
‘Dio ride’ è stato il film di chiusura in anteprima italiana che ha riempito la sala del cinema Astra per l’ultima sera della rassegna
Ieri sera (4 ottobre), alle 20,45 circa, è iniziato l’ultimo red carpet per la 22esima edizione di Lucca film festival, che ha visto come protagonisti niente di meno che Pierfrancesco Favino e il regista Giovanni Veronesi, per presentare il loro ultimo film Dio ride (2026) in anteprima italiana al cinema Astra, tra gli applausi di un numerosissimo pubblico.
Sul palco è salito anche il presidente del festival Nicola Borrelli, per celebrare l’ultima notte del festival con numerosi ringraziamenti ai sostenitori, al sindaco e agli spettatori.
Dio ride racconta la storia di Fra Leopoldo da Casamacchia, un frate francescano del Seicento, che predica con umorismo e gioia il Vangelo, attirando a sé grandi folle di fedeli e mettendosi in conflitto con la Chiesa di Roma, per il suo anticonformismo etichettato come eretico.
Per l’attore, il suo personaggio: “E’ ruolo meraviglioso. Sono molto orgoglioso di un film che può essere sia così divertente, diretto, semplice, senza risultare necessariamente piatto o superficiale“.
“Il titolo è composto da due parole che solitamente non vanno insieme. Mi sembrava bello essere così diretto per mettere a fuoco ciò che volevo dire. La Chiesa e la comicità non sono mai andate troppo d’accordo. Non esiste un’immagine di Dio che ride. Ho sempre pensato: ‘Se Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, perché non dovrebbe avere un senso ironico del creato? Quindi, da oggi in poi, Dio ride” aggiunge il regista Veronesi.
Questa edizione del Lucca film festival giunge quindi al termine, lasciando però il consueto appuntamento per il prossimo settembre.