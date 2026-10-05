Pierfrancesco Favino e Giovanni Veronesi chiudono fra gli applausi la 22esima edizione di Lucca Film Festival

Ieri sera (4 ottobre), alle 20,45 circa , è iniziato l’ultimo red carpet per la 22esima edizione di Lucca film festival , che ha visto come protagonisti niente di meno che Pierfrancesco Favino e il regista Giovanni Veronesi , per presentare il loro ultimo film Dio ride (2026) in anteprima italiana al cinema Astra , tra gli applausi di un numerosissimo pubblico .

“Il titolo è composto da due parole che solitamente non vanno insieme. Mi sembrava bello essere così diretto per mettere a fuoco ciò che volevo dire. La Chiesa e la comicità non sono mai andate troppo d’accordo. Non esiste un’immagine di Dio che ride. Ho sempre pensato: ‘Se Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, perché non dovrebbe avere un senso ironico del creato? Quindi, da oggi in poi, Dio ride” aggiunge il regista Veronesi.