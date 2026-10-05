Tre appuntamenti per la settimana di eventi di ‘Lucca Genius Loci’

Prosegue con un calendario fitto di appuntamenti il percorso di Lucca Genius Loci, il progetto del teatro del Giglio dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale legato alla città e al suo territorio. Tre nuovi appuntamenti, tra conversazioni, musica e approfondimento, accompagneranno il pubblico in un viaggio che attraversa epoche, autori e linguaggi differenti.

Si comincia venerdì (9 ottobre) alle 19 in San Girolamo con Turandot in Almagna, una conversazione-concerto a cura del professor Marco Mangani, dedicata alla fortuna e alla ricezione in area tedesca della fiaba teatrale Turandot di Carlo Gozzi del 1762. Un tema particolarmente significativo nell’anno del centenario della Turandot pucciniana, che coincide anche con il 250esimo anniversario della nascita di E.T.A. Hoffmann, autore di straordinari racconti fantastici, fondatore della moderna critica musicale e compositore egli stesso.

A partire dalla traduzione realizzata da Friedrich Schiller nel 1802, la fiaba di Gozzi conobbe infatti una straordinaria fortuna nei paesi di lingua tedesca, dando origine ad adattamenti in forma di Singspiel e a numerose musiche di scena, tra cui quelle composte nel 1809 da Carl Maria von Weber. Lo stesso Hoffmann considerava Turandot un soggetto ideale per il teatro musicale, capace di unire la dimensione fiabesca all’autenticità delle passioni, e ne auspicava una realizzazione interamente musicata. La conversazione, proposta dal Centro studi Luigi Boccherini in collaborazione con il Centro studi Giacomo Puccini, sarà seguita da un momento musicale dedicato alla principessa di gelo, affidato al soprano Giorgia Rotolo e alla pianista Ginevra Paniati.

Il viaggio musicale proseguirà domenica (11 ottobre) alle 11,30, ancora al teatro San Girolamo, con il secondo dei tre concerti aperitivo realizzati dal teatro del Giglio insieme al conservatorio di musica Boccherini, appuntamenti pensati per unire l’ascolto alla convivialità: al termine del concerto, infatti, il pubblico sarà invitato a condividere un aperitivo. Protagonisti della mattinata musicale saranno i chitarristi Jacopo Aversano e Matteo Corona, impegnati in un programma che attraversa la musica di Mario Castelnuovo-Tedesco, Alexandre Tansman, Manuel de Falla, Radames Gnattali e Maurice Ravel.

A chiudere questa nuova sequenza di appuntamenti sarà lunedì (12 ottobre) alle 21 in San Girolamo il concerto Solo Monteverdi & al., protagonista il controtenore Raffaele Pe, descritto dal Times come ‘a baroque star’, artista di riferimento della scena internazionale e instancabile promotore della cultura barocca. Pe sarà presente non soltanto come interprete, ma anche in veste di direttore, insieme ad alcuni componenti de La Lira di Orfeo, l’ensemble barocco da lui fondato, formato da musicisti, artisti e ricercatori e impegnato in un originale percorso di rilettura e valorizzazione della musica antica.

Con Raffaele Pe saranno sul palco Elisa Citterio al violino, Cristiano Contadin alla viola da gamba, Gianluca Geremia alla tiorba e Nicolò Pellizzari al cembalo. Solo Monteverdi & al. si propone come un viaggio musicale concepito come una vera e propria performance da camera, nelle composizioni più intime di Claudio Monteverdi, violinista e maestro delle inesauribili capacità espressive della voce, e nel suo rapporto con Francesco Gasparini, il musicista camaiorese nato nel 1668, allievo di Corelli e Pasquini e, a sua volta, maestro di Faustina Bordoni e Benedetto Marcello a Venezia, dove fu direttore di musica presso l’Ospedale (Conservatorio) della Pietà.

I biglietti per assistere ai concerti – posto unico 10 euro – sono in vendita alla biglietteria del teatro e online su Ticketone.

Tutte le informazioni su Lucca Genius Loci sono consultabili sul sito teatrodelgigliogiacomopuccini.it.

Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ringrazia tutti gli enti, gli sponsor e i mecenati che ne rendono possibile l’attività: in primis il Comune di Lucca, cui seguono Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, Bper Banca, Lucar, Ristorante Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.