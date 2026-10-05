Un nuovo festival dedicato al poeta: nasce ‘Pascoli sempre nuovo’

A Casa Pascoli arriva una grande novità: Pascoli sempre nuovo, il nuovo festival culturale dedicato a Giovanni Pascoli e alla sua sorprendente capacità di parlare ancora al nostro presente.

Il progetto, fortemente voluto dalla Fondazione Giovanni Pascoli e costruito col prezioso supporto della Fondazione Campus, nasce da una domanda semplice ma fondamentale: che cosa ha ancora da dirci Pascoli, a più di un secolo di distanza dalla sua morte? La risposta è il cuore del festival: molto. Perché Pascoli non appartiene soltanto al passato. La sua poesia, il suo pensiero, il suo sguardo sull’uomo e sul mondo continuano a offrire chiavi di lettura capaci di dialogare con il nostro tempo. Il festival, il cui titolo parte dalla raccolta di scritti pascoliani “Antico sempre nuovo”, vuole così proporre un Pascoli vivo, contemporaneo, capace di entrare in dialogo con il nostro oggi, attraverso incontri affidati a personalità qualificate provenienti da ambiti diversi della cultura.

L’ingresso agli incontri, che si svolgeranno a Casa Pascoli, è libero fino ad esaurimento posti.

Il programma si apre sabato (10 ottobre) alle 16 con uno dei più illustri studiosi del poeta a livello internazionale, il professor Marco Antonio Bazzocchi (università di Bologna), che parlerà di Pascoli e le voci del fanciullino: una creazione del mondo.

Si prosegue sabato 7 novembre alle 16 con il regista Giuseppe Piccioni, uno dei più apprezzati cineasti italiani contemporanei ed autore del film Zvanì, che con la conferenza Fare un film è un’avventura racconterà il suo mestiere e il modo in cui si è avvicinato al poeta.

Sabato 14 novembre alle si vira verso l’attualità con l’intervento Spegni tutto. Da Pascoli all’era artificiale, ritrovare il silenzio per restare umani, a cura di Alessio Carciofi, docente universitario, speaker ed esperto di digital detox.

Sabato 21 novembre all 16 spazio alla letteratura con la scrittrice e poetessa Alba Donati e Roberto Galaverni, critico letterario, saggista e firma del Corriere della Sera, con Giovanni Pascoli: inizia il Novecento.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 3 dicembre alle 18, con il presidente dell’Accademia dei Georgofili professor Massimo Vincenzini che affronterà il rapporto tra Pascoli, il cibo e l’agricoltura contemporanea: Dai cibi pascoliani alle sfide dell’agricoltura del terzo millennio.

A rendere ancora più particolare il percorso del festival saranno le letture dei testi pascoliani affidate agli attori Marco Brinzi, Alessandro Bertolucci e Federica Spanò.

“Il festival nasce con il desiderio di rendere Casa Pascoli un luogo vivo e di confronto col presente – spiega la presidente della Fondazione Pascoli Maria Bruna Caproni – dalla letteratura al cinema, dalla cultura contemporanea alla tecnologia, dal rapporto con la natura alle trasformazioni della società: vogliamo raccontare la straordinaria contemporaneità di Pascoli e mostrare come il suo pensiero può continuare a essere nuovo, se conserva la capacità di interrogarci».

Il festival è promosso dalla Fondazione Giovanni Pascoli con la preziosa collaborazione di Fondazione Campus e Comune di Barga, con il patrocinio della Fondazione Ricci e di Unitre Barga e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’immagine che quest’anno accompagna il Festival è stata realizzata dall’artista Giorgia Madiai.