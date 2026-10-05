Uso consapevole delle tecnologie per prevenire le dipendenze: al Real Collegio l’evento ALI Teen

L’evento, a ingresso gratuito, è rivolto ad adolescenti, genitori, educatori e a tutta la cittadinanza per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e prevenire le dipendenze digitali e da gioco.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi ed adolescenti: laboratori esperienziali, analogici e digitali gratuiti, curati dagli Enti del terzo settore (Ets) partner del progetto (Auser, Ceis Lucca, Crea., Zefiro, Eclectica); a genitori ed educatori: convegno e confronto-dibattito sul tema Connessi o dipendenti? Misuso o dipendenza nell’esperienza digitale degli adolescenti, a cura dei responsabili dei SerD (Servizi per le Dipendenze) della Provincia di Lucca e degli operatori del Terzo settore; a tutti gli interessati, con un incontro in plenaria: intervento speciale dei creator e comici Marco Critelli (autore televisivo, comico e speaker radiofonico) e Daniele Fiamma (comico e content creator).