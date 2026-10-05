L'iniziativa|
Uso consapevole delle tecnologie per prevenire le dipendenze: al Real Collegio l’evento ALI Teen
L’iniziativa dell’Asl Toscana Nord Ovest con le Zone distretto e finanziata dalla Regione Toscana è rivolta a ragazzi ed adolescenti
Domani (6 0ttobre) dalle 16 alle 19,30, il Real Collegio di Lucca in piazza del Collegio, ospiterà l’evento di lancio del progetto ALI Teen – Azzardata-mente Liberi 4.0. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl Toscana nord ovest insieme alle Zone distretto Piana di Lucca, Valle del Serchio e Versilia, è finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo (fondo Gap 2022).
L’evento, a ingresso gratuito, è rivolto ad adolescenti, genitori, educatori e a tutta la cittadinanza per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e prevenire le dipendenze digitali e da gioco.
L’iniziativa è rivolta a ragazzi ed adolescenti: laboratori esperienziali, analogici e digitali gratuiti, curati dagli Enti del terzo settore (Ets) partner del progetto (Auser, Ceis Lucca, Crea., Zefiro, Eclectica); a genitori ed educatori: convegno e confronto-dibattito sul tema Connessi o dipendenti? Misuso o dipendenza nell’esperienza digitale degli adolescenti, a cura dei responsabili dei SerD (Servizi per le Dipendenze) della Provincia di Lucca e degli operatori del Terzo settore; a tutti gli interessati, con un incontro in plenaria: intervento speciale dei creator e comici Marco Critelli (autore televisivo, comico e speaker radiofonico) e Daniele Fiamma (comico e content creator).
A conclusione del pomeriggio è previsto anche un simpatico momento conviviale per tutti i partecipanti.
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dei posti su Eventbrite.