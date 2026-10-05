Vent’anni dalla morte di Anna Politkovskaja: un incontro al Cantiere Giovani per ricordare la giornalista russa

A vent’anni dall’assassinio di Anna Politkovskaja, la Provincia di Lucca, attraverso la Scuola per la Pace, insieme all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca e al Cantiere Giovani, propone un incontro per ricordare la figura e l’impegno della giornalista russa, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006.

L’appuntamento, dal titolo Io vivo la vita e scrivo di ciò che vedo, si terrà mercoledì (7 ottobre) alle 17,30 nella Sala Polivalente del Cantiere Giovani, in via del Brennero 673, a San Marco. Protagonista dell’incontro sarà la storica Antonella Salomoni, docente di Storia contemporanea all’Università di Bologna, che dialogherà con Giulio Sensi.

A introdurre l’appuntamento saranno Armando Sestani, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, e Antonio Chiaravalloti, della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca.

La figura di Anna Politkovskaja sarà al centro di una riflessione che intreccerà la sua esperienza di giornalista con la storia della Russia contemporanea e con il valore della testimonianza. Politkovskaja, attraverso i suoi reportage e i suoi libri, aveva raccontato in particolare la guerra in Cecenia, le violazioni dei diritti umani e le contraddizioni della società russa, continuando a svolgere il proprio lavoro nonostante le minacce e le pressioni.

L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire alcuni dei temi al centro delle ricerche di Antonella Salomoni, che da anni si occupa di storia russa e sovietica, di memoria e di uso politico del passato. Tra le sue pubblicazioni figurano Il pensiero religioso e politico di Tolstoj in Italia, Il pane quotidiano. Ideologia e congiuntura nella Russia sovietica, L’Unione Sovietica e la Shoah, Le ceneri di Babij Jar. L’eccidio degli ebrei di Kiev, Il protocollo segreto. Il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia e Lenin a pezzi. Distruggere e trasformare il passato.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di iniziative promosso dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, rivolto alla conoscenza della storia contemporanea, alla tutela della memoria e alla promozione di una cultura dei diritti e della pace.