All’Astra il convegno sul futuro del cinema d’essai

Come si costruisce oggi un pubblico per il cinema d’essai? Quale ruolo possono avere le sale nel nuovo scenario audiovisivo? E come può la filiera lavorare in modo più coordinato per sostenere la circolazione e la visibilità del cinema di qualità? Sono alcuni dei temi al centro della giornata industry degli Incontri del Cinema d’Essai, la manifestazione organizzata dalla Fice – Federazione Italiana Cinema d’Essai, in corso a Lucca fino all’8 ottobre.

Momento centrale sarà il convegno Istituzioni, produttori, distributori ed esercenti alleati per un pubblico di qualità, in programma domani (7 ottobre) alle 11 al Cinema Astra, realizzato da Fice in collaborazione con Box Office. Il confronto, moderato dalla giornalista Valentina Torlaschi, vedrà la partecipazione di Benedetta Caponi (Head of theatrical sales di I Wonder Pictures), Gabriele D’Andrea (Vp e managing director di Mubi Italia), Marta Donzelli (produttrice di Vivo Film), Giuliana Fantoni (esercente e Presidente Fice) e Carmine Imparato (esercente e referente Acecnazionale per la programmazione). L’incontro sarà preceduto dalla presentazione della Giornata europea del cinema d’essai, inserendo il dibattito in una prospettiva più ampia sul ruolo culturale e industriale delle sale.

Il convegno nasce dalla volontà di mettere attorno allo stesso tavolo i diversi segmenti della filiera cinematografica e affrontare in maniera condivisa una delle questioni centrali per il settore: riavvicinare il pubblico alla sala e costruire un rapporto più forte e continuativo tra film, esercenti e spettatori.

Gli Incontri confermano così la propria vocazione non solo come vetrina di anteprime, ma anche come luogo di analisi e confronto professionale. A Lucca si incontrano infatti ogni anno esercenti, distributori, produttori, autori e operatori del settore, chiamati a confrontarsi sul presente e sul futuro del cinema d’essai e sulle strategie necessarie per valorizzare una proposta culturale capace di raggiungere pubblici diversi.

Particolarmente significativa, in questo quadro, è la presenza della distribuzione, elemento strutturale della manifestazione. Il programma 2026 coinvolge numerose società, dalle major alle realtà indipendenti, tra cui 01 Distribution, Bim Distribuzione, Fandango, I Wonder Pictures, Kitchen Film, Lucky Red, Mubi, No.Mad Film, Officine Ubu, PiperFilm, Plaion Pictures, Teodora Film, Universal Pictures, Walt Disney e Wanted Cinema, insieme alle altre distribuzioni presenti nelle anteprime, nelle presentazioni e nel rullo trailer.

In questa rete di relazioni, la sala resta il luogo in cui la filiera incontra concretamente il pubblico. Gli Incontri pongono quindi al centro non soltanto i film, ma anche il lavoro quotidiano degli esercenti, la capacità di costruire comunità attorno al cinema e il dialogo tra programmazione, promozione, educazione all’immagine e territorio.