Da Lucca a Reggio Calabria: Elena Pierotti ospite di un incontro dedicato al periodo napoleonico

Giunge alla ventitreesima edizione, la giornata di studi sul periodo napoleonico, denominata 5 maggio. La manifestazione è organizzata dal Circolo Culturale L’Agorà e dal Centro Studi Gioacchino e Napoleone, ed ha il merito di analizzare ed accendere i riflettori su vari aspetti del periodo storico in argomento. Il nuovo incontro, predisposto dalle due co-associazioni reggine, registra la presenza della ricercatrice lucchese Elena Pierotti che analizzerà il tema Murat dopo Murat: L’Italia delle grandi battaglie ideologiche. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme social da martedì (13 ottobre).