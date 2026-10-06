L'incontro|
Da Lucca a Reggio Calabria: Elena Pierotti ospite di un incontro dedicato al periodo napoleonico
Invitata dal Circolo Culturale L’Agorà e dal Centro Studi Gioacchino e Napoleone, la ricercatrice lucchese analizzerà la figura di Murat
Giunge alla ventitreesima edizione, la giornata di studi sul periodo napoleonico, denominata 5 maggio. La manifestazione è organizzata dal Circolo Culturale L’Agorà e dal Centro Studi Gioacchino e Napoleone, ed ha il merito di analizzare ed accendere i riflettori su vari aspetti del periodo storico in argomento. Il nuovo incontro, predisposto dalle due co-associazioni reggine, registra la presenza della ricercatrice lucchese Elena Pierotti che analizzerà il tema Murat dopo Murat: L’Italia delle grandi battaglie ideologiche. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme social da martedì (13 ottobre).
Il Decennio francese, come definito dallo storico calabrese Umberto Caldora, ha visto succedersi sul trono del Regno di Napoli prima del fratello maggiore dell’Imperatore Napoleone Bonaparte, Giuseppe (1806-1808), e successivamente, al passaggio di quest’ultimo dal trono partenopeo a quello di Madrid (6 luglio 1808 – 11 dicembre 1813), Gioacchino Murat (1 agosto 1808 – 3 maggio 1815). Il Mezzogiorno in tale periodo storico venne interessato da diverse trasformazioni sociali, culturali, economiche.
Attraverso uno studio ragionato, da parte dell’ospite lucchese, l’incontro giunge a conclusioni e ricostruzioni differenti secondo le quale le idee e la figura di Gioacchino Murat non sono mai decedute, ma si sono integrate perfettamente nel contesti politico italiano a Lui successivo, dove già in precedenza viveva integralmente.