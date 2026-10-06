Da Singapore a Lucca: i giovani della Tanglin Trust School in concerto a San Romano e Capannori

Prosegue Accoglienze, il progetto di Oltremusica Aps che promuove l’incontro tra giovani, paesi e culture diverse attraverso il linguaggio universale della musica.

Protagonisti dei prossimi appuntamenti saranno i musicisti della Tanglin Trust School di Singapore, diretti da Rob Hall, che si esibiranno domenica (11 ottobre) alle 17,30 all‘Auditorium di San Romano a Lucca e, il giorno successivo (12) alle 21 nella Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Capannori. Entrambi i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

Quella in arrivo a Lucca è una realtà musicale decisamente fuori dall’ordinario. La tournée riunisce infatti circa 80 giovani musicisti, che nel corso dei concerti si alterneranno in differenti formazioni: grande orchestra, orchestra da camera, cori, banda di fiati, ensemble di violoncelli e jazz band. La sola formazione orchestrale arriva a circa cinquanta elementi, mentre coro e banda possono riunirne una trentina ciascuno.

Una varietà di organici alla quale corrisponde una sorprendente ampiezza musicale. Il pubblico potrà passare dalla grande tradizione classica e sinfonica alla musica barocca, dal repertorio operistico italiano alla musica per il cinema, dal jazz alla musica popolare, fino alle sonorità e alle tradizioni musicali di Singapore. Un programma pensato per mettere alla prova formazioni molto diverse e consentire ai giovani interpreti di confrontarsi tanto con la precisione e la disciplina del repertorio classico quanto con linguaggi più ritmici, immediati e contemporanei.

Non si tratta, del resto, di un’attività musicale marginale all’interno della scuola. La Tanglin Trust School, fondata nel 1925 e oggi una delle storiche istituzioni scolastiche internazionali di Singapore, ha sviluppato negli anni un articolato percorso di formazione musicale che accompagna gli studenti attraverso orchestre, cori e numerosi ensemble. Proprio nel 2026 i suoi concerti hanno mostrato la capacità dei giovani strumentisti di affrontare anche repertori sinfonici e solistici di notevole impegno tecnico e interpretativo, mentre l’attività corale coinvolge studenti di differenti fasce d’età in produzioni di ampio respiro.

A testimoniare il livello e l’ambizione del progetto musicale della scuola è anche il grande Centenary Concert, realizzato nel 2025 nella prestigiosa Esplanade Concert Hall di Singapore per celebrare i cento anni della Tanglin Trust School. La serata ha riunito ensemble strumentali e vocali della scuola e ha avuto come momento culminante la prima mondiale di una nuova cantata commissionata al compositore britannico Jonathan Dove, eseguita con cori, orchestra, solisti professionisti e musicisti ospiti. È dunque una formazione giovane, ma abituata a confrontarsi con esperienze musicali di livello e soprattutto caratterizzata da una straordinaria versatilità: una delle ragioni che rende particolarmente interessanti i due concerti italiani.

I due appuntamenti che li vedono protagonisti incarnano pienamente lo spirito di Accoglienze: offrire al pubblico l’opportunità di conoscere realtà musicali giovanili provenienti da ogni parte del mondo e, nello stesso tempo, creare attraverso la musica occasioni concrete di incontro fra generazioni, culture e territori lontani.