I ragazzi del Lucca Film Festival: il dietro le quinte di chi porta avanti il grande evento

La 22esima edizione del Lucca Film Festival, inaugurata il 26 settembre con il taglio del nastro dal presidente e direttore artistico Nicola Borrelli, è giunta al termine il 4 ottobre, dopo una rassegna durata ben nove giorni, tra grandi main event, come gli incontri con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Nicolas Winding Refn e Julian Schnabel, e concorsi di prestigio internazionale di lungometraggi e cortometraggi. In mezzo a queste grandi star, Lucca In Diretta non ha voluto però lasciare in ombra chi ha reso possibile il funzionamento quotidiano del festival, cercando di dare un volto ai ragazzi che hanno scelto di dedicarvisi con passione e indagando il rapporto che questo evento culturale ha instaurato ormai da tempo con i giovani.

Il reparto gestione spazi è il principale flusso del festival presso cui decine di ragazzi delle scuole e delle università entrano per svolgere tirocini, stage o volontariato, imparando il valore della relazione col pubblico e con il proprio gruppo di lavoro, la gestione logistica e organizzativa di uno spazio culturale come quello della sala cinematografica e il red carpet e, in fine, avendo la possibilità di entrare in contatto con personaggi di grande rilievo nel panorama dell’arte, pur mantenendo il rigore di una professionalità supervisionata dall’event manager responsabile Valentina Vasta e l’assistente Irene Salvetti.

Non secondario è il reparto dedicato alla gestione accoglienza ospiti, ovvero la pianificazione della logistica degli spostamenti interni e delle giornate dedicate agli artisti e autori invitati, spaziando tra proiezioni, masterclass, rassegne stampa, aperitivi ed eventi serali al cinema. Un vero e proprio lavoro di cura dell’ospite dal momento del suo arrivo fino a quando lascia il festival. Cecilia Corsetti ne rappresenta una componente fondamentale: “Sono entrata come volontaria nell’anno del Covid, un’edizione complicata soprattutto per l’organizzazione degli spazi e per le normative da rispettare. Mi sono trovata molto bene con il team e l’ambiente che si respirava al festival, tanto da decidere di tornare l’anno successivo. Al terzo anno consecutivo sono entrata nel reparto accoglienza ospiti e da allora mi occupo della gestione insieme a Valentina”.

Sul coinvolgimento dei giovani all’interno del festival, continua: “È oggettivo che il festival si basi sul lavoro dei ragazzi. Molti scelgono di tornare negli anni perché si sono trovati bene. In sala, loro sono il primo contatto del pubblico: assegnano i riservati, gestiscono le contromarche e sono un punto di riferimento per chi partecipa. Gran parte del lavoro che il pubblico vede, e con cui l’ospite si interfaccia, lo fanno questi ragazzi, senza i quali probabilmente non avremmo le fondamenta del festival”.

Un esempio della volontà dei ragazzi di voler tornare a poter dare una mano al festival è rappresentata anche da volontari come Luca Fiorentini, ex tirocinante universitario: “La parte che mi piace di più è il contatto col pubblico e con gli ospiti. È affascinante vedere da vicino, anche solo scambiando qualche parola o indicando la strada ad un ospite, figure che conosco e stimo da appassionato. E poi, nell’arco di otto o nove giorni, emergono tantissimo le nostre capacità di problem solving. Per qualcuno può essere frustrante, per me è il contrario”.

C’è chi invece ha deciso di farne una responsabilità annuale, crescendo come figura all’interno dell’evento di anno in anno, fino a trovare una posizione lavorativa retribuita. Sergio Costa, addetto responsabile alle movimentazioni e copie tra i vari cinema di Lucca, racconta: “Ho iniziato nel 2024 come volontario gestore degli auditorium e sale minori, mentre il secondo anno sono stato richiamato come assistente al concorso lungometraggi, aiutando a selezionare i film per il concorso lungometraggi. Quest’anno sono diventato il responsabile movimentazioni e copie: il mio compito è scaricare i film di ogni sala e di ogni auditorium, consegnarli al cinema, controllare che funzionino e che ogni proiezione parta per tempo”.

Una menzione va anche al corso di Scrivere cinema, tenuto dalla regista e attrice Cristina Puccinelli, per i ragazzi che vogliono imparare le basi della scrittura cinematografica intraprendendo un percorso di incontri durante la settimana del festival: “E’ importante fare attività che non siano solo di fruizione, ma essere attivi all’interno di un festival, perché c’è la possibilità di interagire. A maggior ragione, un corso di cinema all’interno di un festival di cinema è particolarmente stimolante, perché i ragazzi lavorano sul loro materiale, sui loro soggetti, sulla loro creatività, ma hanno modo di confrontarsi con tutto quello che c’è fuori e di prendere stimoli dagli altri autori, dagli altri film, dagli altri cortometraggi che vedono”.

Due premi per i ragazzi il cui soggetto viene scelto: uno assegnato dalla Fondazione cassa di risparmio al cortometraggio che parla meglio delle tematiche giovanili, l’altro dalla giuria ufficiale di Scrivere cinema, composta quest’anno da Cosimo Calamini, Flavia Piccini e Alberto Paradossi, con 1000 euro in palio per sviluppare il corto.