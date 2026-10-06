Pianeta Terra Festival, doppio appuntamento con Sofidel per parlare di ‘intelligenze’

Protagonisti degli appuntamenti a cura dell’azienda cartaria saranno Barbara Mazzolai e Marco Camisani Calzolari

In vista della quinta edizione di Pianeta Terra Festival — manifestazione diretta da Stefano Mancuso, ideata e organizzata da Editori Laterza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca — si delineano i principali momenti di approfondimento in programma.

Il tema dell’edizione 2026, Forme di intelligenza, vedrà oltre 90 appuntamenti con scienziati, neuroscienziati, filosofi, economisti, esperti di geopolitica, scrittori e artisti chiamati a esplorare il futuro. In questo contesto, Sofidel – main Sponsor della manifestazione per il quinto anno – promuove due incontri dedicati a comprendere come la robotica bioispirata e l’intelligenza artificiale stiano ridisegnando il nostro presente e il nostro futuro.

Protagonisti degli appuntamenti a cura di Sofidel saranno Barbara Mazzolai e Marco Camisani Calzolari.

Sabato (10 ottobre) alle 18 in San Francesco Barbara Mazzolai, direttrice del Bioinspired Soft Robotics Laboratory dell’Istituto italiano di tecnologia e tra le più importanti scienziate italiane, parlerà di Corpi intelligenti e macchine pensanti. Per lungo tempo, la scienza ha separato nettamente mente e corpo, considerando l’intelligenza indipendente dalla forma fisica che la ospita. Nei sistemi viventi questa separazione non esiste: il modo in cui ogni organismo percepisce, agisce e prende decisioni è profondamente influenzato dalla sua struttura, dai materiali di cui è composto e dall’ambiente in cui si muove. Da questa osservazione nasce il concetto di “embodied intelligence”, che Mazzolai tratterà mostrandone le implicazioni sul modo di progettare i robot.

Domenica (11 ottobre) alle 11,45 all’Orto Botanico Marco Camisani Calzolari – esperto di comunicazione digitale e docente universitario – terrà il focus Intelligenza artificiale: istruzioni per l’uso. L’intelligenza artificiale è uno strumento potente che già trasforma lavoro, comunicazione e decisioni quotidiane. Camisani Calzolari guiderà il pubblico dentro i meccanismi dell’IA – come funziona, cosa sa fare davvero e dove invece fallisce –per aiutarlo a orientarsi con maggiore consapevolezza nel dibattito tecnologico ed etico attualmente in corso.