Portare il teatro nel percorso educativo: a Lucca nasce la rassegna ‘GenerAzioni’

Cinque giorni nei quali il teatro diventa uno spazio da abitare, sperimentare e condividere, mettendo al centro la voce e lo sguardo delle nuove generazioni. Dal 12 al 16 ottobre, al Foro Boario di Lucca, arriva GenerAzioni – Prima Rassegna di Teatro Educazione della Città di Lucca, dedicata alla scuola e alle nuove generazioni, con la direzione artistica e formativa di Miriam lacopi e Francesco Tomei. La manifestazione è promossa dal comune di Lucca, con il contributo determinante di Fondazione Toscana Spettacolo.

L’iniziativa è stata voluta dagli assessorati alla cultura, alla scuola e alle politiche giovanili del comune.

La rassegna è promossa dall’Associazione Compagnia Teatro Giovani Aps, in sinergia con Associazione Culturale Guarnieri e Venti d’Arte Aps, e vede la prestigiosa partecipazione di Indire – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e dell’attore Lino Guanciale, volto testimonial di questa prima edizione nel suo appuntamento di anteprima. Il percorso vede inoltre il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, accanto alle scuole e alle istituzioni culturali ed educative coinvolte. Al centro ci sono i ragazzi e le ragazze chiamati a portare in scena i propri lavori, incontrare studenti di altre scuole, partecipare a laboratori e confrontarsi con artisti, professionisti, docenti e istituzioni culturali.

“Portare il teatro dentro il percorso educativo significa offrire agli studenti uno strumento diverso per esprimersi, confrontarsi e costruire relazioni – dichiarano le assessore Mia Pisano, Simona Testaferrata e Cristina Consani –. Questa prima rassegna nasce dal coinvolgimento diretto delle scuole e dalla collaborazione tra docenti, operatori e istituzioni, trasformando esperienze già attive in un momento di condivisione. La scelta del Foro Boario non è casuale, GenerAzioni trova casa in uno dei luoghi dedicati alle politiche giovanili della città, trasformandolo per cinque giorni in uno spazio di teatro, formazione e partecipazione, nel quale i ragazzi possano portare idee, linguaggi e nuovi punti di vista“.

A fare da filo conduttore della rassegna sarà Il Barone Rampante di Italo Calvino: lo sguardo di Cosimo da una prospettiva diversa accompagnerà simbolicamente le cinque giornate come invito alle nuove generazioni a osservare la realtà da nuovi punti di vista.

Il programma

Il programma intreccia teatro fatto dalle scuole, formazione degli insegnanti, laboratori, incontri con protagonisti del mondo teatrale e culturale e spettacoli delle associazioni del territorio. Le mattinate saranno dedicate al teatro fatto direttamente dagli studenti, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Ungaretti di Lucca, Istituto Comprensivo Malaspina di Massa, Istituto Comprensivo Pia Pera di Lucca, Istituto Comprensivo Fratel Arturo Paoli di Lucca, Istituto Comprensivo Lucca 7, Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Augusto Passaglia e Liceo Scientifico Antonio Vallisneri di Lucca.

A queste esperienze si affiancheranno i percorsi proposti da associazioni attive nella formazione dei giovani in tutta la provincia di Lucca, ovvero Coquelicot Teatro, Aedo Aps/Compagnia Teatrale Papalagi e La Bottega del Teatro.

Accanto al lavoro delle scuole, GenerAzioni ospiterà alcuni momenti speciali di incontro e formazione. Lunedì (12 ottobre) Cataldo Russo, direttore artistico del Teatro del Giglio, incontrerà i ragazzi in Guardare il teatro dall’alto – Scuola, giovani e nuovi punti di vista sulla scena. Martedì (13 ottobre) sarà invece dedicato ai docenti, con Indire eFondazione Toscana Spettacolo: la prima ricercatrice Claudia Chellini condurrà Orizzonti – Teatro, scuola e nuove prospettive educative, tra presentazione del suo volume, primi dati dell’indagine nazionale Il Teatro a Scuola e un momento di confronto con gli insegnanti. Mercoledì 14 ottobre il laboratorio Mi chiamo Cosimo, a cura di Miriam lacopi, farà incontrare gruppi misti di studenti intorno alle parole de II Barone Rampante, trasformandoli nei ‘Banditori della Città di Lucca’. Il teatro diventerà quindi punto di partenza per un confronto sul mondo giovanile con Beatrice Millanti, neuropsichiatra infantile, Alessia Bertocchini, chirurgo pediatrico, e Isabella Tobino della Fondazione Mario Tobino. Uno spazio particolare sarà dedicato anche al centenario di Turandot: giovedì 15 ottobre gli studenti del Passaglia e del Vallisneri porteranno il loro sguardo sul patrimonio musicale e teatrale, mentre nel pomeriggio Luigi Viani, direttore della Fondazione Giacomo Puccini, sarà protagonista di Puccini, un’eredità per il futuro – Dialogo con le nuove generazioni a cento anni da Turandot. Alle attività diurne si affiancherà, ogni sera alle 21, Comunità in scena – Le realtà teatrali del territorio, con la sezione Amateatro e gli spettacoli di Compagnia Teatro Giovani Aps, Laboratorio Brunier Aps, Compagnia Teatrale Valteatro e Compagnia Atti Osceni.

La rassegna si concluderà venerdì 16 ottobre alle 17 con E adesso, si sale! – GenerAzioni verso un nuovo inizio, momento collettivo di festa e restituzione con la street band giovanile del Laboratorio Musicale Walter Ulivi di Valdottavo, il gruppo di teatro inclusivo L’Allegra Brigata con Piccoli passi nel mondo di Momo, a cura di Maria Grazia Simi, e l’incontro a sorpresa con il Barone Rampante del carrista Matteo Raciti.