Scacchi al Casinò, sono già più di 60 gli iscritti

La manifestazione è alla quinta edizione e nel frattempo ha fatto nascere un locale circolo scacchistico

E’ alla quinta edizione, con una partecipazione sempre crescente. Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna a Bagni di Lucca Scacchi al Casinò, il torneo ospitato nel Casinò municipale a Ponte a Serraglio ed è realizzata dal Comune di Bagni di Lucca in collaborazione con il Circolo Scacchistico Lucchese e il Circolo Scacchistico Bagni di Lucca Tal dei Tali Asd.

A pochi giorni dall’inizio sono già oltre 60 i giocatori iscritti, provenienti anche da oltre i confini territoriali, che trascorreranno due giornate a Bagni di Lucca grazie ad un evento di qualità capace di attrarre giocatori e spettatori attorno alla scacchiera. Il programma prevede due competizioni, Open A – Torneo Rosso e Open B – Torneo Nero, con un montepremi complessivo di 2mila euro. Particolarmente soddisfatta l’assessore alle Manifestazioni Priscilla Valentino, che ricorda come il torneo sia nato proprio all’inizio del suo mandato amministrativo: “Questa quinta edizione, per me, ha un significato particolare – dichiara -. Scacchi al Casinò è stata una delle manifestazioni che ho ideato nel mio primo anno da assessore, appena eletta, e vederla oggi arrivare alla quinta edizione, con numeri cresciuti progressivamente negli anni e già oltre 60 giocatori iscritti, è una grande soddisfazione”.

“Fin dall’inizio – ricorda Valentino – abbiamo creduto che gli scacchi potessero trovare nel nostro Casinò una cornice ideale e che questa manifestazione potesse diventare qualcosa di più di un semplice torneo. In questi cinque anni abbiamo visto crescere non soltanto il numero dei partecipanti, ma anche l’interesse della nostra comunità verso questa disciplina. Il risultato che mi rende più orgogliosa è proprio ciò che il torneo ha lasciato sul territorio: ha contribuito a riaccendere tra i cittadini l’interesse per gli scacchi, fino a favorire la nascita di un circolo scacchistico tutto nostro a Bagni di Lucca. È la dimostrazione di come un evento, quando riesce a mettere radici, possa produrre effetti che vanno ben oltre i giorni in cui si svolge.