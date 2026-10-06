Sulle tracce del Puccini organista: doppio concerto a ingresso libero tra Lucca e Pisa

La rassegna farà tappa il 9 ottobre alla Chiesa di Sant’Anna con Manuel Tomadin e l’11 ottobre a Mutigliano con Marian Polin

Doppio appuntamento per Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa, la rassegna a ingresso libero organizzata dall’associazione Toscana Classica che celebra il legame tra Giacomo Puccini e il re degli strumenti. Organista italiano tra i più premiati a livello internazionale, Manuel Tomadin sarà in concerto venerdì (9 ottobre )alle 21 alla Chiesa di Sant’Anna a Pisa. Perfetto l’organo realizzato da Nicomede Agati nel 1850 per esaltare pagine di Ponchielli, Rossini, Haydn, Spergher e Giacomo Puccini. Manuel Tomadin insegna Organo al Conservatorio di Trieste. Specialista della prassi esecutiva rinascimentale e barocca, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e in Europa.

In una lettera all’amico Alfredo Caselli, Giacomo Puccini ricorda i primi passi come organista della Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Mutigliano (Lucca). Uno strumento costruito nel 1784 da Michelangelo Crudeli che tornerà a risuonare domenica (11 ottobre) alle 17,30 grazie a Marian Polin, organista, clavicembalista e direttore apprezzato per la riscoperta del repertorio sacro e barocco. Attraverso pagine di Bach, Vivaldi, Frescobaldi, Marcello, Muffat e Puccini il programma propone un viaggio nella tradizione organistica dal Seicento all’Ottocento, costruito attorno al dialogo fra scuola italiana e area mitteleuropea.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. La rassegna Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio di Comune di Lucca, Comune di Pisa, Centro Studi Giacomo Puccini, Rotary Club di Lucca, Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Rotary Club Montecarlo-Piana di Lucca, Rotary Club Antiche Valli del Serchio e Rotary Club Viareggio Versilia. Direzione artistica Giuseppe Lanzetta, coordinamento artistico Gabriele Giacomelli. Programma e informazioni sul sito www.toscanaclassica.com.