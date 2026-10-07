Al Moderno c’è “Il ballo delle pazze”: il liceo Paladini in scena contro i pregiudizi sulla malattia mentale

Il teatro per ripercorrere la storia della psichiatria e riflettere sui pregiudizi che ancora accompagnano la malattia mentale. Venerdì (9 ottobre), alle 9, il Cinema Teatro Moderno ospiterà Il ballo delle pazze, spettacolo dell’Istituto Civitali e del Liceo delle scienze umane Paladini, realizzato in collaborazione con il Centro studi e ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi e con la partecipazione del centro di attività riabilitative La Bricola e di Giulio D’Agnello.

L’appuntamento anticipa di un giorno la Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, e vedrà protagonisti studenti e studentesse del liceo in un percorso tra teatro, musica e narrazione dedicato alla dignità delle persone, all’inclusione e al superamento dello stigma.

Lo spettacolo prende ispirazione dal ballo organizzato ogni anno, alla fine dell’Ottocento, nell’ospedale psichiatrico della Salpêtrière di Parigi. Alla festa, che coinvolgeva le pazienti ricoverate, partecipavano medici, artisti ed esponenti della società parigina. Per le donne internate rappresentava un’occasione per uscire, almeno simbolicamente, dai confini della vita nell’istituzione e trovare uno spazio di socialità ed espressione. Da questa vicenda nasce una proposta teatrale che invita a interrogarsi sulla condizione delle persone internate e sul riconoscimento dei loro diritti.

Per il Liceo delle scienze umane l’iniziativa si inserisce in un’attività artistica e formativa portata avanti da alcuni anni grazie all’impegno dei docenti, con spettacoli di danza, teatro e performance. Esperienze che affiancano la didattica e i percorsi extracurricolari dedicati alla crescita personale e alla consapevolezza di sé. In questo ambito si è sviluppata anche la collaborazione con il Centro studi Lippi Francesconi. Lo scorso anno, attraverso l’Atelier Neuroestetico, gli esperti dell’associazione hanno condotto nell’istituto incontri esperienziali a mediazione artistica sui temi dell’affettività, della consapevolezza emotiva e della crescita personale. Un lavoro coerente con l’impegno del Centro nella promozione del benessere e nella prevenzione del disagio giovanile.