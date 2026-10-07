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Alla Festa della Castagna con i ragazzi dell’associazione culturale Carpe Diem
Ad arricchire la giornata ci saranno i banchetti degli artigiani locali
E’ come muoversi sulla linea del tempo, mentre passato, presente e futuro si incontrano. Qui d’altra parte, la coltivazione della castagna è stata ed è ancora un’economia importante.
Domenica 18 ottobre, dalle 14, i ragazzi dell’associazione culturale Carpe Diem con il patrocinio del Comune di Pescaglia, organizzano la tradizionale Festa della Castagna. Nel cuore del paese si potranno degustare i prodotti tipici della tradizione contadina: le mondine (più comunemente conosciute come caldarroste), i necci con farina di castagno e ricotta e le tradizionali frittelle, sempre fatte con farina di castagno. Ad accompagnare il tutto ci sarà il vin brûlé, oltre ad un piccolo angolo bar dove sarà disponibile anche la birra.
Ad arricchire la giornata ci saranno i banchetti degli artigiani locali, con creazioni all’uncinetto, e gli stand dei giovani del paese con la vendita dei loro prodotti agricoli. Per l’occasione sarà inoltre aperto e visitabile il Museo del Castagno.
L’ingresso è libero. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 25 ottobre.