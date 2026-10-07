Alla Festa della Castagna con i ragazzi dell’associazione culturale Carpe Diem

E’ come muoversi sulla linea del tempo, mentre passato, presente e futuro si incontrano. Qui d’altra parte, la coltivazione della castagna è stata ed è ancora un’economia importante.

Domenica 18 ottobre, dalle 14, i ragazzi dell’associazione culturale Carpe Diem con il patrocinio del Comune di Pescaglia, organizzano la tradizionale Festa della Castagna. Nel cuore del paese si potranno degustare i prodotti tipici della tradizione contadina: le mondine (più comunemente conosciute come caldarroste), i necci con farina di castagno e ricotta e le tradizionali frittelle, sempre fatte con farina di castagno. Ad accompagnare il tutto ci sarà il vin brûlé, oltre ad un piccolo angolo bar dove sarà disponibile anche la birra.