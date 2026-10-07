Caterina Paolinelli e Greta Merli in Spagna con lo spettacolo sulle donne della Resistenza

Iris Versari & Nancy Wake – Storie di libertà e rivoluzione varca i confini con l’attrice lucchese e la musicista livornese sul palco

L’attrice lucchese Caterina Paolinelli e la musicista livornese Greta Merli portano a Barcellona e Valencia il loro spettacolo dedicato a due donne della Resistenza.

Dopo numerose repliche in Italia, Iris Versari & Nancy Wake – Storie di libertà e rivoluzione approda in Spagna per due date eccezionali: venerdì 16 ottobre all’Associació Recursos d’Animació Intercultural di Barcellona e domenica 18 ottobre a La Batisfera di Valencia.

Lo spettacolo è organizzato dalle sezioni di Barcellona e Valencia di Anpi Spagna. La sezione valenciana porta, peraltro, proprio il nome della partigiana Iris Versari.

Ideato da Caterina Paolinelli, lo spettacolo è tratto da Iris e le altre, opera della drammaturga Gioia Battista. Al centro della scena ci sono due vite segnate dalla scelta di combattere il nazifascismo in nome della libertà e della giustizia.

Caterina Paolinelli interpreta Nancy Wake, agente alleata e protagonista della Resistenza francese, e Iris Versari, partigiana italiana della Banda Corbari, caduta nel 1944 nella lotta contro il nazifascismo. Due biografie diverse, unite dalla stessa scelta di coraggio e ribellione.

In scena con Caterina Paolinelli c’è Greta Merli, artista e performer sonora livornese: chitarra, voce e campionature costruiscono un dialogo continuo con la recitazione. Musica, canto e prosa si intrecciano in uno spettacolo che restituisce al pubblico la forza umana e politica delle due protagoniste.