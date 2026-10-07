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Dieci serate a teatro senza biglietto: riparte la stagione Anspi a Saltocchio
La nona edizione parte il 24 ottobre tra commedie, cabaret e improvvisazione: attese compagnie toscane e campane
Dieci spettacoli a ingresso gratuito, tra commedie, cabaret e improvvisazione teatrale. Torna al teatro del Centro Sant’Andrea di Saltocchio la rassegna teatrale Anspi, che raggiunge la nona edizione. Organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia In Dolce Compagnia, prenderà il via sabato 24 ottobre e accompagnerà il pubblico fino al 22 maggio 2027. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,15.
Sul palco si alterneranno compagnie amatoriali provenienti dalla Toscana e da altre regioni. La rassegna punta a valorizzare il lavoro dei gruppi e a offrire occasioni di incontro attraverso il teatro: un’esperienza che, sottolineano gli organizzatori, permette di condividere emozioni nello stesso luogo e nello stesso momento, mantenendo vivo uno spazio di socialità.
Ad aprire il cartellone, il 24 ottobre, sarà la compagnia Le Canzoniere di Carrara con la commedia Tanto gentili e tanto oneste. Il 7 novembre toccherà ai Mattattori di Rosignano con La donna questa sconosciuta, mentre il 28 novembre la Filodrammatica Valdottavo porterà in scena Il diluvio universale. L’ultimo appuntamento del 2026 sarà il 19 dicembre con Risate sotto l’albero, spettacolo di cabaret con Gli Ultimi della Fila e altri comici toscani.
Il nuovo anno si aprirà il 9 gennaio con Sister Azz, commedia della compagnia La Nuova Bottega di Benevento. Due gli spettacoli di febbraio: il 6 gli Atti Osceni di Lucca presenteranno 4 Maitresse; il 27 sarà la volta degli Amici di Paolo di Livorno con Ir locchedaun, commedia in vernacolo livornese.
Spazio all’improvvisazione teatrale il 20 marzo, quando la compagnia Mirpò di La Spezia proporrà Fahrenheit. Il 3 aprile la Compagnia del Collegio di Quarrata porterà a Saltocchio La cena delle cretine. A chiudere la rassegna, il 22 maggio, saranno le Maschere Nude di Napoli con la commedia Tutti e tre per terra.
Il teatro del Centro Sant’Andrea si trova in via della Chiesa a Saltocchio. L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti. Per informazioni è possibile contattare il numero 334 6550812.