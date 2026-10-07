Dieci serate a teatro senza biglietto: riparte la stagione Anspi a Saltocchio

Dieci spettacoli a ingresso gratuito , tra commedie, cabaret e improvvisazione teatrale. Torna al teatro del Centro Sant’Andrea di Saltocchio la rassegna teatrale Anspi , che raggiunge la nona edizione. Organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia In Dolce Compagnia, prenderà il via sabato 24 ottobre e accompagnerà il pubblico fino al 22 maggio 2027. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,15.

Sul palco si alterneranno compagnie amatoriali provenienti dalla Toscana e da altre regioni . La rassegna punta a valorizzare il lavoro dei gruppi e a offrire occasioni di incontro attraverso il teatro: un’esperienza che, sottolineano gli organizzatori, permette di condividere emozioni nello stesso luogo e nello stesso momento, mantenendo vivo uno spazio di socialità.

Ad aprire il cartellone, il 24 ottobre, sarà la compagnia Le Canzoniere di Carrara con la commedia Tanto gentili e tanto oneste. Il 7 novembre toccherà ai Mattattori di Rosignano con La donna questa sconosciuta, mentre il 28 novembre la Filodrammatica Valdottavo porterà in scena Il diluvio universale. L’ultimo appuntamento del 2026 sarà il 19 dicembre con Risate sotto l’albero, spettacolo di cabaret con Gli Ultimi della Fila e altri comici toscani.