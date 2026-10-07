Le intelligenze delle piante e la musica di Bach per l’apertura di Pianeta Terra Festival

Domani in San Francesco il via alla quinta edizione con Stefano Mancuso, Elisa Masi e Camilla Pandolfi. Concerto serale col pianista Pietro De Maria. Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione

Dall’intelligenza delle piante a quella artificiale, passando per la creatività umana e la capacità delle collettività di affrontare problemi complessi. Si apre domani (giovedì 8 ottobre) a Lucca la quinta edizione di Pianeta Terra Festival, dedicata quest’anno alle Forme di intelligenza. Fino a domenica (11 ottobre), il programma propone oltre 90 appuntamenti, tutti a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.

Il cuore della giornata inaugurale sarà la chiesa di San Francesco, dove alle 16,30 sono previsti i saluti istituzionali. Interverranno Lorenzo Casini, rettore della Scuola Imt Alti Studi Lucca; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Giuseppe Laterza per gli Editori Laterza; Luigi Lazzareschi, amministratore delegato del Gruppo Sofidel; Stefano Mancuso, direttore scientifico del festival; Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; Mario Pardini, sindaco di Lucca; Marcello Pierucci, presidente della Provincia; Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord-ovest, e Massimo Tononi, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Bpm. Con loro Eva Nuti.

Alle 18 spazio al primo incontro, Intelligenze naturali, con Stefano Mancuso, la docente di arboricoltura Elisa Masi e Camilla Pandolfi, amministratrice delegata di Pnat. Al centro del confronto ci saranno le strategie con cui le piante si adattano all’ambiente, comunicano, si difendono e risolvono problemi.

Il dialogo esplorerà un’intelligenza diversa da quella umana, che si esprime nei comportamenti e nell’organizzazione del mondo vegetale: dalla resistenza alle condizioni avverse alle strategie di espansione, fino ai meccanismi sviluppati nel corso dell’evoluzione. Una prospettiva attraverso cui riflettere anche sul rapporto tra i sistemi viventi e la sostenibilità.

La prima giornata si concluderà alle 21, sempre nella chiesa di San Francesco, con Pietro De Maria al pianoforte. Il musicista interpreterà le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, in un concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione musicale lucchese. Un appuntamento che si inserisce nel tema del festival attraverso il rapporto tra rigore matematico e invenzione musicale: da una struttura di base nasce una molteplicità di variazioni, in un intreccio di logica, immaginazione e capacità espressiva.

Nei quattro giorni la manifestazione coinvolgerà, oltre a San Francesco, Palazzo Ducale, l’Orto Botanico, l’Auditorium del Suffragio e la Biblioteca civica Agorà. Scienziati, filosofi, scrittori, giornalisti e artisti si confronteranno sulle capacità cognitive di piante e animali, sulle neuroscienze, sull’intelligenza collettiva e sulla creatività, fino alle potenzialità e alle sfide dell’intelligenza artificiale. Tra i protagonisti annunciati figurano Tim Flannery, Luca Mercalli, Telmo Pievani, Antonio Scurati, Michela Marzano e Walter Siti, insieme ad Alessandro Arduino, Ferdinando Boero, Paola Bonfante, Antonio Bicchi, Sergio Della Sala, Davide “Boosta” Dileo, Marco Dorigo, Vittorio Gallese, Barbara Mazzolai, Raffaella Rumiati, Gaetano Savatteri, Daniela Perani e Giorgio Vallortigara.