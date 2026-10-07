Lo Scompiglio aderisce alla giornata del contemporaneo: una mostra ed un concerto alla Tenuta di Vorno

Sabato (10 ottobre), l’associazione culturale dello scompiglio, diretta da Cecilia Bertoni, dedica una giornata alle arti visive e alla musica contemporanea, negli spazi della Tenuta di Vorno (Lucca). Dalle 11 alle 19, l’associazione aderisce alla ventiduesima giornata del contemporaneo, promossa da Amaci, con ingressi gratuiti alla mostra personale di Hans Op de Beeck e alle opere permanenti. Alle 19.30, Thauma Ensemble è in scena con il concerto Oberdrums, per la rassegna Grandi eventi epocali.

Danse Macabre, mostra personale di Hans Op de Beeck a cura di Angel Moya Garcia (11 aprile – 25 ottobre). L’artista belga, noto per le sue installazioni monumentali, immersive e sensoriali, presenta una mostra strutturata attraverso un’installazione site-specific e un film d’animazione. La prima, dal titolo Danse Macabre, emerge come l’immagine in bianco e nero di un parco notturno, fatto di alberi spogli e specchi d’acqua, attraversato da un percorso che conduce verso una giostra grigia monocroma a grandezza naturale. Un paesaggio sonoro, composto da Sam Vloemans ed eseguito dall’Hermes Ensemble (B), risuona lontano in tutto l’ambiente e richiama verso la seconda parte in cui viene proiettato il film d’animazione Vanishing Point, che completa la mostra.

Opere permanenti: Waiting for a landslide di Andrea Nacciarriti, Camera #3, installazione di Cecilia Bertoni e Claire Guerrier con Carl G. Beukman, There is not a priori answer to this dilemma (The Dolphin Hotel) di Francesca Banchelli; W18S di Antonio Rovaldi e Ettore Favini; Un Esilio di Valentina Vetturi; la mostra collettiva Il Cimitero della Memoria; Arie per lo Scompiglio di Alfredo Pirri.

I giovani interpreti del Thauma Ensemble portano in scena un programma dedicato a pagine di Gérard Grisey, Steve Reich, Maurizio Azzan, Iannis Xenakis e Julia Wolfe. Muovendosi tra minimalismo, ricerca timbrica e teatro musicale, l’organico di percussioni attraversa sonorità eterogenee, dalle tastiere (marimba e vibrafono) alle pelli (tom, grancassa e altre percussioni), fino a momenti di teatro musicale, offrendo al pubblico un’esperienza sonora dinamica e coinvolgente. Il concerto apre la sezione autunnale di Grandi eventi epocali, la rassegna curata da Antonio Caggiano che fino a dicembre invita a riflettere sui grandi momenti che hanno segnato la società, attraverso concerti, incontri e performance.