Londra sulle carte riletta da Zavattari: al via la personale dell’artista lucchese alla storica Map House

Francesco Zavattari porta a Londra la sua ricerca sulle città e sulle mappe. Dal 16 al 23 ottobre, The Map House ospiterà London mapping: reimagining the City and its environs, nuova mostra personale dell’artista lucchese curata da Caroline Cassin, che prosegue il percorso avviato tra New York e Roma.

Le opere nascono dall’osservazione e dalla reinterpretazione di antiche mappe di Londra, trasformate attraverso il segno, il colore e il linguaggio contemporaneo di Zavattari. A ospitarle sarà un luogo strettamente legato al tema della mostra: fondata nel 1907, The Map House è una storica istituzione dedicata alla cartografia antiquaria, che nel tempo ha fornito mappe a esploratori, a Winston Churchill, alla famiglia reale britannica e a istituzioni come la British Library e la Library of Congress.

Il progetto mette così in relazione la cartografia storica e la sua rielaborazione artistica, indagando il modo in cui una città viene osservata, rappresentata e ricordata. La ricerca è iniziata nel 2025 a New York con The Empire galaxy – orbiting New York, serie curata da Hope Pallis e presentata in mostre personali tra Tribeca e SoHo. È poi proseguita nella capitale italiana con Impero – Roma Antica in mappe pop, a cura di Maurizio Maria Bifolco, inaugurata il 16 ottobre dello scorso anno in due sedi del centro. Esattamente un anno dopo, il percorso arriva a Londra.

La curatrice Caroline Cassin proviene dal mondo cinematografico e culturale britannico, con esperienze legate al British Film Institute e al Cinema Museum di Londra. Il suo contributo introduce una lettura delle opere attraverso i temi della narrazione, della memoria e dell’archivio.

“Ciò che mi ha inizialmente colpita nel lavoro di Zavattari è il modo in cui trasforma la memoria in qualcosa di intensamente visivo e quasi cinematografico, permettendo al passato di essere vissuto non semplicemente come storia, ma come qualcosa di fluido, stratificato e vivo nel presente”, spiega Cassin.

Per Zavattari è anche un ritorno nella città in cui aveva sviluppato parte del progetto fotografico The Cinema investigation. Al Cinema Museum aveva fotografato gli spazi e realizzato ritratti poi confluiti nella personale del 2022 alla Casa del Cinema di Roma, curata da Giorgio Gosetti.

La ricerca è destinata a proseguire anche in Cina, dove l’artista ha avviato diverse collaborazioni e ricopre il ruolo di direttore creativo di VeryLux, azienda di vernici artistiche con sede a Shanghai.