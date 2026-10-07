“Oltre il Ricordo” riparte dalla storia del medico eroe della strage sulla spiaggia di Vergarolla

La storia del medico che continuò a soccorrere i feriti della strage di Vergarolla anche dopo aver perso i suoi due figli apre la seconda stagione di Oltre il Ricordo. Itinerari storici e culturali attraverso la frontiera orientale. Sabato (10 ottobre), alle 16, la sala conferenze della Casa del Boia, in via Bacchettoni a Lucca, ospiterà la presentazione del libro di Duccio Vanni Geppino Micheletti. Vita, opere e riconoscimenti del medico eroe di Vergarolla (Apice Libri, 2022).

Accanto all’autore interverrà Claudio Bronzin, uno degli ultimi testimoni oculari della strage del 18 agosto 1946. L’incontro fa parte della rassegna organizzata dal Comune di Lucca e dalla Biblioteca civica Agorà, con il patrocinio del Comitato 10 Febbraio e dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La strage di Vergarolla avvenne sulla spiaggia di Pola, in Istria, dove numerose famiglie si erano radunate per assistere a una manifestazione sportiva (le gare natatorie della società Pietas Julia). L’esplosione di mine e altro materiale bellico accatastato sull’arenile provocò decine di morti, tra cui molti bambini, e numerosi feriti. Le vittime identificate furono 65, su un bilancio di circa cento morti e duecento feriti. La tragedia segnò profondamente la comunità italiana di Pola, contribuendo alla scelta di molti abitanti di lasciare la città nel successivo esodo.

“A ottant’anni da quella terribile strage – commenta l’assessora alla cultura, Mia Pisano – ci tenevamo come amministrazione a ricordare le oltre 100 vittime di quel 18 agosto 1946, tra cui tanti bambini. Gli stessi figli del dottore Giuseppe Micheletti (1905–1961), protagonista del libro che presenteremo, Carlo e Renzo, di 9 e 5 anni, persero la vita nell’esplosione. Nonostante il dolore sconvolgente, Micheletti continuò a operare e assistere i feriti senza sosta, per oltre 24 ore. Uno spirito di abnegazione che gli valse in vita la Medaglia d’argento al valor civile e, alla memoria, la Medaglia d’oro per la sanità pubblica”.

“Il libro che presenteremo, dove si ripercorre la complessa e ricca biografia del medico triestino – prosegue Pisano – ha vinto il primo premio per la sezione Testimonianze della XX edizione 2026 del Premio letterario ‘Gen. Loris Tanzella’, a cura di Anvgd Verona. Insieme all’autore, Duccio Vanni, avremo il privilegio e l’onore di ascoltare anche Claudio Bronzin, uno degli ultimi testimoni oculari della strage di Vergarolla. Un’altra occasione in cui unire storia e testimonianza”.

Nato a Firenze nel 1967, Duccio Vanni è professore aggregato di storia della medicina all’Università degli studi di Firenze, dove insegna nei corsi di laurea in infermieristica, tecniche di neurofisiopatologia e odontoiatria. È autore di oltre 120 pubblicazioni.