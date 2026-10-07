Opere d’arte, fotografia, scultura: in San Francesco torna ‘Fossi dell’arte’

Ultima tappa per i Fossi dell’arte, edizione 2026. Sabato (10 ottobre), dalle 17 alle 21, è in programma il sesto appuntamento con l’esposizione artistica che si svolge come ormai da consuetudine, in piazza San Francesco. Anche per questa giornata, ci sarà l’opportunità per molti artisti al di fuori del territorio lucchese, di far conoscere la propria arte.

In mostra un bel repertorio delle loro opere d’arte, fotografia, scultura e altre varie discipline artistiche e non solo. Allo stesso tempo ci sarà modo di poter ammirare ed apprezzare una parte del centro storico. Da scoprire meglio e valorizzare anche in una veste più creativa e contemporanea.