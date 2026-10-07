La mostra|
Opere d’arte, fotografia, scultura: in San Francesco torna ‘Fossi dell’arte’
Appuntamento fissato per sabato (10 ottobre), dalle 17 alle 21, con il sesto appuntamento dell’esposizione artistica
Ultima tappa per i Fossi dell’arte, edizione 2026. Sabato (10 ottobre), dalle 17 alle 21, è in programma il sesto appuntamento con l’esposizione artistica che si svolge come ormai da consuetudine, in piazza San Francesco. Anche per questa giornata, ci sarà l’opportunità per molti artisti al di fuori del territorio lucchese, di far conoscere la propria arte.
In mostra un bel repertorio delle loro opere d’arte, fotografia, scultura e altre varie discipline artistiche e non solo. Allo stesso tempo ci sarà modo di poter ammirare ed apprezzare una parte del centro storico. Da scoprire meglio e valorizzare anche in una veste più creativa e contemporanea.
Grazie alla collaborazione fra Fabrizio Barsotti, fondatore e grande promotore dell’evento, Alessandro Sorbera, Jenny Petrini, Elisabetta Tuccimei e Giuditta Pieroni, questo evento è riuscito nel corso degli anni a costruire legami solidi e saldi fra molti artisti fra loro anche diversi. Il ringraziamento di ciascuno degli organizzatori, va a tutti i partecipanti e alla stessa associazione Artisticamente per la grande collaborazione. Per informazioni sulla manifestazione artistica contattare Jenny Petrini al numero telefonico 3457995105.