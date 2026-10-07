Passerella di attori e registi al teatro del Giglio: c’è il premio Fice

I riconoscimenti celebrano il valore, la qualità e la promozione del cinema di ricerca. Fra gli altri Timi, Insolia, Santamaria e Scalera

Domani (7 ottobre) alle 19,45, al Teatro del Giglio di Lucca, tornano i premi Fice, i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai alle eccellenze del cinema d’autore italiano e internazionale.

I premi celebrano il valore artistico, la qualità e la promozione del cinema di ricerca, d’essai e di qualità, valorizzando figure e professionalità diverse: registi, attori, autori, esponenti della critica e professionisti del settore, dai direttori della fotografia agli esercenti cinematografici.

La consegna avviene nell’ambito degli Incontri del Cinema d’Essai, l’appuntamento nazionale della Fice che riunisce ogni anno esercenti, distributori, produttori, autori e professionisti del settore. Per l’edizione 2026, la serata lucchese sarà condotta attraverso le interviste di Maurizio Di Rienzo.

Sul palco del Teatro del Giglio saranno premiati Maurizio Calvesi, Edoardo De Angelis, Tecla Insolia, Laura Samani, Claudio Santamaria, Vanessa Scalera e Filippo Timi, personalità che attraversano generazioni, linguaggi e mestieri differenti e restituiscono l’immagine di un cinema italiano dinamico, capace di rinnovarsi e di esprimere talento tanto davanti quanto dietro la macchina da presa.

A rappresentare le professionalità tecniche sarà il direttore della fotografia Maurizio Calvesi, protagonista di una lunga carriera e collaboratore di autori come Roberto Andò, Claudio Caligari, Ferzan Ozpetek, Roberto Faenza, Francesco Nuti e Maurizio Ponzi. Tre Nastri d’Argento e sei candidature ai David di Donatello accompagnano un percorso che arriva fino a titoli recenti come L’abbaglio, La casa degli sguardi e Come ti muovi, sbagli. Proprio a Lucca, Calvesi presenta anche un importante biglietto da visita dell’edizione 2026: la fotografia di Dio ride di Giovanni Veronesi.

Tra gli autori premiati c’è Edoardo De Angelis, regista di Mozzarella Stories, Perez, Indivisibili, Il vizio della speranza e Comandante. Agli Incontri presenta Il fuoco che ti porti dentro, interpretato da Vanessa Scalera, Lino Musella ed Elena Radonicich e già passato dal concorso della Mostra di Venezia.

Il ricambio generazionale trova uno dei suoi volti in Tecla Insolia, protagonista negli ultimi anni di un percorso che attraversa musica, televisione e cinema. Dopo L’arte della gioia di Valeria Golino, per cui ha ottenuto David di Donatello e Nastro d’Argento, e Primavera di Damiano Michieletto, sarà a Lucca anche per Idda di Irene Dionisio, film che, dopo la presentazione al Toronto Film Festival, è in programma agli Incontri in proiezione esclusiva per gli esercenti accreditati

Tra le voci autoriali della nuova generazione figura Laura Samani, che con Piccolo corpo e Un anno di scuola ha costruito in pochi anni un percorso personale e riconoscibile, capace di attraversare epoche, linguaggi e universi narrativi differenti.

Una carriera che attraversa quasi trent’anni di cinema è quella di Claudio Santamaria, interprete che ha lavorato con alcuni dei principali autori italiani, da Bernardo Bertolucci a Nanni Moretti, Ermanno Olmi, Emanuele Crialese, Gabriele Mainetti e Gabriele Salvatores, muovendosi tra cinema d’autore, genere e produzioni internazionali. Tra i lavori più recenti, Itaca – Il ritorno di Uberto Pasolini e Il Nibbio di Alessandro Tonda.

La forza interpretativa di Vanessa Scalera ha trovato negli ultimi anni una crescente centralità sul grande schermo, attraverso collaborazioni con autori come Marco Tullio Giordana, Marco Bellocchio, Michele Placido, Nanni Moretti e Michele Riondino. Agli Incontri accompagna Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, in cui è protagonista.

Completa il gruppo Filippo Timi, attore dalla forte identità cinematografica e teatrale, già premiato dalla Fice nel 2007. Nel corso della sua carriera ha lavorato con autori come Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, Michele Placido, Gabriele Salvatores e Valeria Bruni Tedeschi, alternando cinema, teatro e sperimentazione.

Accanto ai riconoscimenti destinati ai protagonisti del cinema italiano, nel corso della serata sarà assegnato anche il premio Digima, dedicato al mondo dell’esercizio cinematografico.

I premi Fice rappresentano uno dei momenti centrali degli Incontri del Cinema d’Essai e un’occasione per raccontare, attraverso percorsi e professionalità diverse, la ricchezza del cinema contemporaneo e il ruolo fondamentale delle sale nella diffusione e valorizzazione delle opere di qualità.