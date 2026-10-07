L'esposizione artistica|
‘Sui passi di Francesco’, la mostra si prende la scena alla chiesa di San Cristoforo
L’esposizione resterà visitabile fino al 16 ottobre tutti i giorni dalle 16 alle 19. Ingresso libero
Grande successo per l’inaugurazione della mostra Sui passi di Francesco organizzata in occasione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi (1182-1226). Domenica (4 ottobre) giorno dell’inaugurazione, la chiesa di San Cristoforo (via Fillungo, 6) ha registrato uno straordinario successo di pubblico che ha aperto la mostra per un evento da tanti molto atteso.
Organizzata anche a Lucca nell’ambito dell’itinerario culturale del consiglio d’Europa e con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Lucca e dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani), la giornata ha visto la partecipazione del vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, e delle autorità locali. Hanno preso parte all’evento per il Comune di Lucca l’assessore Moreno Bruni e per quello di Capannori il sindaco Giordano Del Chiaro.
Tantissime anche le persone, famiglie, ragazzi e appassionati d’arte che hanno riempito la chiesa di San Cristoforo. L’associazione Ucai Lucca ha svolto un pregevole lavoro nell’organizzazione e nella cura dell’allestimento, valorizzando le opere dei giovani artisti. Momento centrale del pomeriggio è stata la premiazione dei concorsi di pittura. Premio pittura con riconoscimenti a Elena Angeli, Sofia Cassarà, Eleonora Cassarà e Gabriele Martelli per la qualità e la sensibilità artistica dimostrata. Premio giuria a cura di una giuria attenta che ha premiato le scuole. Primo classificato Mattia Vettori, seconda classificata la classe II E della scuola Media Leonardo Da Vinci e terza classificata la classe II A della Scuola Media Leonardo Da Vinci. Premio Arcidiocesi primo classificato Emiliano Lazzari che ha realizzato un significativo bassorilievo che ha colpito tutti per intensità e maestria e seconda classificata Luna Lazzari con un fumetto che rappresenta il lupo di Gubbio. Premio fuori concorso con un riconoscimento speciale è andato invece alla classe IV A del liceo Scientifico Vallisneri, premiata fuori concorso per l’impegno collettivo e l’originalità del lavoro presentato.
Una domenica che ha unito per tanti arte, fede e comunità, mettendo in luce i passi di San Francesco ancora vivi nella città. La mostra resterà visitabile fino al 16 ottobre tutti i giorni dalle 16 alle 19. Ingresso libero.
Prossimo appuntamento in programma all’interno dell’iniziativa, venerdì (9 ottobre), alle 18, con fra Adriano, in arte Mago Magone, che spiegherà la Bibbia con giochi di prestigio e giovedì (15 ottobre), alle 17, presentazione del libro San Francesco e Lucca (Maria Pacini Fazzi Editore, 2026) del professor Raffaele Savigni.