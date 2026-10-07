‘Sui passi di Francesco’, la mostra si prende la scena alla chiesa di San Cristoforo

Organizzata anche a Lucca nell’ambito dell’itinerario culturale del consiglio d’Europa e con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Lucca e dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani), la giornata ha visto la partecipazione del vescovo di Lucca, Paolo Giulietti , e delle autorità locali. Hanno preso parte all’evento per il Comune di Lucca l’assessore Moreno Bruni e per quello di Capannori il sindaco Giordano Del Chiaro .

Tantissime anche le persone, famiglie, ragazzi e appassionati d’arte che hanno riempito la chiesa di San Cristoforo. L’associazione Ucai Lucca ha svolto un pregevole lavoro nell’organizzazione e nella cura dell’allestimento, valorizzando le opere dei giovani artisti. Momento centrale del pomeriggio è stata la premiazione dei concorsi di pittura. Premio pittura con riconoscimenti a Elena Angeli, Sofia Cassarà, Eleonora Cassarà e Gabriele Martelli per la qualità e la sensibilità artistica dimostrata. Premio giuria a cura di una giuria attenta che ha premiato le scuole. Primo classificato Mattia Vettori, seconda classificata la classe II E della scuola Media Leonardo Da Vinci e terza classificata la classe II A della Scuola Media Leonardo Da Vinci. Premio Arcidiocesi primo classificato Emiliano Lazzari che ha realizzato un significativo bassorilievo che ha colpito tutti per intensità e maestria e seconda classificata Luna Lazzari con un fumetto che rappresenta il lupo di Gubbio. Premio fuori concorso con un riconoscimento speciale è andato invece alla classe IV A del liceo Scientifico Vallisneri, premiata fuori concorso per l’impegno collettivo e l’originalità del lavoro presentato.