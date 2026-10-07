“Un invito a guardarsi con occhi nuovi”: ecco il Qui e Ora Festival del Benessere

Ci saranno diverse sale e aree tematiche, ognuna dedicata ad una specifica sfumatura del benessere. Poi spettacoli ed espositori

Il Real Collegio di Lucca si prepara a diventare un vero e proprio tempio dedicato alla consapevolezza e all’equilibrio interiore. La prima edizione del Qui e Ora Festival del Benessere nasce dall’associazione di promozione sociale Conexo Aps e sarà sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026.

Il festival, presente sul calendario Vivi Lucca e patrocinato da Comune di Lucca, nasce dalla profonda convinzione “che il benessere sia un viaggio che abbraccia l’individuo nella sua totalità. Durante i due giorni della manifestazione, il pubblico potrà immergersi in un programma vastissimo e articolato, pensato per offrire strumenti pratici, scoperte affascinanti e momenti di pura rigenerazione”, spiegano gli organizzatori.

Ci saranno diverse sale e aree tematiche, ognuna dedicata ad una specifica sfumatura del benessere e ad arricchire ulteriormente il palinsesto, lo speciale ed emozionante Spettacolo del Canto dell’Acqua, un’esperienza unica capace di toccare le corde più profonde dell’anima. Oltre alle attività nelle sale, il festival ospiterà un’accurata selezione di espositori tra professionisti olistici, artigiani, libri ed editoria. Non mancheranno, inoltre, punti ristoro di alta qualità, pensati per offrire proposte gastronomiche sane e genuine, trasformando anche il momento del pasto in un’occasione di benessere e convivialità.