Una giornata di studi su Enrico Bartoletti

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i 300 anni dell’Arcidiocesi e pone l’attenzione sull’uomo che ha vissuto il suo ministero a Lucca dal 1958 al 1973, come amministratore prima e poi come Arcivescovo. Unanimemente è riconosciuto come figura di primo piano della Chiesa italiana del Novecento: è stato Segretario generale della Cei dal 1973 al 1976, anno della sua morte. Meno di un anno fa è stato proclamato Venerabile da papa Leone.