il ricordo|
Una giornata di studi su Enrico Bartoletti
Alle 12, in Cattedrale, il cardinale Semeraro presiederà la concelebrazione eucaristica
Si intitola Enrico Bartoletti: per una Chiesa rinnovata, trasparente, umile lla giornata di studi in programma venerdì 9 ottobre, dalle 10 alle 18, nel Salone del Palazzo Arcivescovile a Lucca.
L’appuntamento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i 300 anni dell’Arcidiocesi e pone l’attenzione sull’uomo che ha vissuto il suo ministero a Lucca dal 1958 al 1973, come amministratore prima e poi come Arcivescovo. Unanimemente è riconosciuto come figura di primo piano della Chiesa italiana del Novecento: è stato Segretario generale della Cei dal 1973 al 1976, anno della sua morte. Meno di un anno fa è stato proclamato Venerabile da papa Leone.
La giornata sarà introdotta e coordinata da don Marcello Brunini, direttore dell’Archivio Storico Diocesano. Tra gli appuntamenti principali, alle 10, l’intervento del cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, sul ministero episcopale di Bartoletti, seguito dalla presentazione del volume Enrico Bartoletti, La speranza non delude. Omelie 1965–1975 da parte di monsignor Fausto Tardelli, vescovo emerito di Pistoia.
Alle 12, in Cattedrale, il cardinale Semeraro presiederà la concelebrazione eucaristica. I lavori riprenderanno alle 15, con interventi di Guido Formigoni (professore di Storia contemporanea alla Iulm) e Riccardo Saccenti (docente di Storia della filosofia medievale all’Università di Bergamo) sul rapporto tra Chiesa, società, Concilio ed evangelizzazione. Alle 16,30, testimonianze e riflessioni di Giuseppe De Rita (sociologo e già presidente del Censis), Andrea Fagioli (giornalista), Massimo Faggioli (storico del cristianesimo) e Serena Noceti (teologa), che approfondiranno l’eredità di Bartoletti e le prospettive future.
L’ingresso è libero e gratuito.