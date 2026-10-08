Allo Sky Stone & Songs prelistening per il primo album del progetto ‘Another Solar System’

Appuntamento domenica (11 ottobre) alle 18,30 con il frontman Devid Winter, Antonino Santagati al basso e ai cori e Matt Tolomei alla batteria

Come sarebbe un altro sistema solare? Sarebbe simile al nostro oppure non ci sarebbe nulla che possa ricordare i nostri scenari? Sono domande che, almeno una volta nella vita, tutti ci siamo posti e alle quali non è certo semplice trovare una risposta. Un tentativo di immaginarla arriva, però, attraverso la musica, con il progetto Another Solar System, nato dall’incontro di tre musicisti ben noti sulla scena lucchese e non solo.

Il trio ha dato vita anche a un album dal titolo N.9, che sarà protagonista della presentazione e della listening session in programma domenica (11 ottobre) alle 18,30 allo Sky Stone & Songs. Un’occasione per ascoltare nel giorno della sua uscita i brani del disco e per conoscere più da vicino il progetto, attraverso una conversazione con la giornalista Federica di Spilimbergo.

Gli Another Solar System nascono nel 2023 dalle ceneri degli Atman, band che la critica nazionale ha riconosciuto come una delle realtà più interessanti dell’alternative rock italiano e attiva nel primo decennio del 2000. A dare vita a questo progetto sono, infatti, il frontman della band lucchese, Devid Winter e il batterista Matt Tolomei, a cui si è unito Antonino ‘Skid’ Santagati (basso e cori), noto per essere stato il bassista dei Tarantola 31, altra realtà di spicco della scena musicale lucchese.

I tre musicisti hanno fatto confluire tutto il loro bagaglio artistico e tecnico in questo nuovo progetto musicale: il risultato sono dei brani con strutture complesse e originali, che, però, risultano estremamente diretti e incisivi. Gli Another Solar System si muovono al confine tra vari generi: se la base è saldamente ancorata all’hard rock, vi troviamo tinte di stoner, psichedelia e grunge, senza scordare di dare di tanto in tanto un’occhiata alla lezione dei Beatles.

Adesso è tempo che la loro esperienza e il loro bagaglio musicale sia messo a disposizione del grande pubblico e questo accade con N.9, il debut album del trio: iniziato a registrare a Firenze al Ghire’s Garage nel novembre del 2024, è stato completato in varie session che hanno impegnato i tre musicisti durante tutto il 2025 ed è prodotto da loro stessi.

In questo nuovo lavoro troviamo la sintesi della loro carriera. Gli Atman hanno, infatti, pubblicato 5 album e suonato in centinaia di live in tutta Europa, fino allo scioglimento, avvenuto nel 2015. Il frontman Devid Winter, inoltre, ha suonato e tuttora suona in vari progetti-tributo e cover band , come Now and Then (docu-concert sulla storia dei Beatles); Two of Us (duo acustico che rende omaggio ai Beatles); Pink Floyd History (spettacolo teatrale tributo); Supertrio (acoustic rock covers); Hate Myself (Nirvana cover band); Space Needle (grunge tribute) e ha pubblicato due album solisti (Be Yourself e Breathe).

Antonino Santagati ha pubblicato con i Tarantola 31 l’album Nonostante Maria nel 2013 ha collaborato con varie band, tra cui Leonardo D. & The Outlaws, con cui ha realizzato diversi singoli.

Matt Tolomei ha vissuto sei anni in Australia – dal 2013 al 2019 – dove ha suonato in una band rock-blues, gli HeavyLove e in una cover band di nome Krank.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.