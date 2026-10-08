Aspettando Lucca Comics & Games: al via il secondo incontro di ‘Self Area Go’ con il fumetto indie

Self Area Go 2025

Incontro martedì (13 ottobre) all’Agorà con ‘TheSign Academy’ e ‘InkCap’: spazio a formazione e autoproduzioni in attesa del festival

Proseguono con successo gli appuntamenti di Self Area Go: il ciclo di incontri realizzati da Lucca Comics & Games in collaborazione la biblioteca civica Agorà di Lucca. Dopo il primo evento dedicato ai videogiochi indipendenti con il curatore dell’area videogames di Lucca Comics & Games, Fabio Viola, insieme al team creativo del videogioco Luke&Clea, Francesco Bonturi, Manuel Macchia e Teo Benedetti, e Silvio Binca dell’associazione TheHandyCapped (sviluppatore e di un gioco con personaggi in sedia a rotelle), adesso si parlerà di fumetto indie.

Il 13 ottobre, alle 18, nella chiesetta auditorium di Agorà, appuntamento con la TheSign Academy di Firenze, luogo privilegiato che supporta la formazione di personalità artistiche e realtà collettive che hanno popolato e tuttora attraversano gli spazi della Self Area. Laura Vaioli, Giacomo Guccinelli e i rappresentanti di InkCap (una delle ultime new entry della Self Area) racconteranno la loro esperienza e come le scuole specialistiche siano snodi significativi per il mondo del fumetto.

Il terzo e ultimo incontro è in programma durante il festival: le rappresentanti della Biblioteca Agorà e le rappresentanti della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze si confronteranno sulla necessità di conservare anche le opere indipendenti e autoprodotte. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, infatti, avvierà proprio da quest’anno la conservazione sulle opere autoprodotte e provenienti dall’editoria indipendente.

Il progetto Self Area Go non si esaurisce nel ciclo di incontri prima del festival e durante il festival ma ha una forte impronta anche nella mostra dedicata al premio Self Area.

Veronica Vespertiliu Ciancarini, membro del collettivo RagDoll, si è aggiudicata il premio dedicato alla migliore autoproduzione della scorsa edizione e sarà protagonista della mostra allestita nella Sala Grande, di cui la biblioteca stessa è uno dei partner coinvolti nella sua realizzazione.