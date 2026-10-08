Il festival|
Buona partecipazione alla Biblioteca Popolare per il ‘Bibliofestival’
Ora si sposterà ai piani superiori della sede in via Urbiciani e rimarrà chiusa per alcuni giorni. Ai muri le opere di Pierluigi Puccini
Partecipazione e cultura alla Biblioteca popolare del quartiere San Concordio nel fine settimana, quando si è tenuto l’evento: Bibliofestival – Libri e cultura popolare. La manifestazione ha attirato centinaia di persone tra pubblico, autori e associazioni. Per Lucca hanno partecipato le cose editrici Rider Comics e Pacini Fazzi editore, tra le associazioni, Terre libere, Giovane Grido Faust, Associazione Ivoriani e Libri gratis.
Soddisfatto il presidente della Biblioteca Popolare quartiere san Concordio, Simone Bracciali: “C’è stata una grande partecipazione nel week end e siamo molto contenti, è stato un momento di incontro, condivisione, socialità e cultura”.
Adesso la Biblioteca Popolare dovrà trasferirsi ai piani superiori dell’edificio in via Urbiciani 362 a San Concordio. Già inoziato il lavoro di murales dell’autore Pierluigi Puccini, che allestirà con le sue opere i muri delle nuove stanze. Nel frattempo la Biblioteca Popolare andrà in ferie per alcuni giorni: l’appuntamento per la riapertura è per novembre con altre sorprese.