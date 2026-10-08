Buona partecipazione alla Biblioteca Popolare per il ‘Bibliofestival’

Partecipazione e cultura alla Biblioteca popolare del quartiere San Concordio nel fine settimana, quando si è tenuto l’evento: Bibliofestival – Libri e cultura popolare. La manifestazione ha attirato centinaia di persone tra pubblico, autori e associazioni. Per Lucca hanno partecipato le cose editrici Rider Comics e Pacini Fazzi editore, tra le associazioni, Terre libere, Giovane Grido Faust, Associazione Ivoriani e Libri gratis.