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Cinema d’essai, Giani promuove Pardini: “Lucca sempre più una città di cultura”
Al Teatro del Giglio il presidente della Toscana ha sottolineato il valore del legame tra la città e gli “Incontri” della Fice
Un riconoscimento al ruolo culturale di Lucca e al lavoro del sindaco Mario Pardini per consolidare il rapporto con gli Incontri del cinema d’essai. Arriva dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenuto ieri sera (7 ottobre) al Teatro del Giglio, durante il momento dedicato a Vanessa Scalera nella cerimonia dei Premi Fice.
Il presidente della Regione ha espresso apprezzamento per la relazione costruita dal sindaco con la manifestazione: “Il fatto che Mario Pardini, il sindaco di Lucca, abbia così ben impostato il rapporto e che quindi, dopo il 2024, gli Incontri tornino quest’anno e l’anno prossimo è un fatto di grande prestigio. Ritengo che Lucca si stia caratterizzando sempre più in Italia come una città di cultura, con iniziative che, nello sviluppare la loro attività, si distinguono per questo richiamo internazionale“.