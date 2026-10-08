Cinema d’essai, Giani promuove Pardini: “Lucca sempre più una città di cultura”

Il presidente della Regione ha espresso apprezzamento per la relazione costruita dal sindaco con la manifestazione: “Il fatto che Mario Pardini, il sindaco di Lucca, abbia così ben impostato il rapporto e che quindi, dopo il 2024, gli Incontri tornino quest’anno e l’anno prossimo è un fatto di grande prestigio. Ritengo che Lucca si stia caratterizzando sempre più in Italia come una città di cultura, con iniziative che, nello sviluppare la loro attività, si distinguono per questo richiamo internazionale“.