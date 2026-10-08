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Gli studenti del Passaglia superano la media mondiale nei test Cambridge di lingua inglese
Promosso l’87,85 per cento dei candidati della sessione estiva. Con l’iniziativa “British Pass” i corsi di inglese si aprono alla cittadinanza
Risultati superiori alle medie italiana e mondiale nei test Cambridge e nuovi corsi di inglese aperti alla cittadinanza. Sono le novità del Liceo artistico e musicale Passaglia, che giovedì 1 ottobre ha ospitato nella sede di via Fillungo la consegna dei diplomi linguistici della sessione estiva.
Alla cerimonia hanno partecipato studenti, genitori e cittadini. Secondo i dati presentati dall’istituto, ha superato gli esami l’87,85% dei candidati, a fronte di una media nazionale dell’81,38% e mondiale del 78,33%. Il risultato più alto è stato raggiunto nel B2 First, con il 96,15% di promossi, seguito dal C1 Advanced con l’87,50% e dal B1 Preliminary con il 79,91%.
L’incontro è stato anche l’occasione per presentare British Pass, il progetto che apre la formazione linguistica pomeridiana del liceo anche agli utenti esterni. A illustrarlo sono stati la dirigente scolastica Gerardina Attanasio, il direttore della British School Oliver Gargiulo e le docenti referenti Tatiana Grossi e Anna Maria Lippi.
L’offerta prevede percorsi di preparazione alle certificazioni Cambridge dal livello A2 Key al C2 Proficiency. I corsi avranno cadenza settimanale e frequenza obbligatoria, con lezioni programmate nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle aule della sede di via Fillungo.
“Collaborare con un istituto d’eccellenza come il Passaglia è per noi un grande orgoglio – ha commentato Gargiulo –. I risultati eccezionali di questa sessione dimostrano che il territorio lucchese ha fame di competenze globali. Con il progetto British Pass vogliamo abbattere le barriere scolastiche e offrire a tutta la cittadinanza un percorso linguistico rigoroso, capace di rilasciare certificazioni che aprono le porte delle università e delle aziende in tutto il mondo”.