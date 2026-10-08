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La Lucchese si racconta sotto la Curva Ovest: nuove aperture del Museo Rossonero
Maglie, fotografie e cimeli visitabili la mattina di ogni sabato che precede le partite in casa della Lucchese
Un appuntamento con la storia della Lucchese alla vigilia delle sfide al Porta Elisa. A partire da sabato (10 ottobre) il Museo Rossonero sarà aperto tutti i sabati mattina che precedono le partite casalinghe della squadra, dalle 11 alle 13. A comunicarlo è il direttivo dell’associazione di primozione sociale Lucca United.
Il museo, situato sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa, custodisce una raccolta di testimonianze della storia del calcio cittadino: maglie, fotografie, locandine, gagliardetti e altri cimeli che ripercorrono le vicende della Lucchese e dei suoi protagonisti. Un patrimonio che racconta anche il legame tra la squadra e la tifoseria, attraverso gli oggetti e le immagini conservati nel tempo.
Inaugurato il 19 ottobre 2013, il museo è nato grazie all’impegno volontario dei tifosi di Lucca United, con l’obiettivo di dare alla memoria rossonera una casa e creare uno spazio di incontro per gli appassionati. La raccolta comprende anche biglietti delle partite, ritagli di giornale e sciarpe, affiancati da un pannello dedicato alla storia della società e ai calciatori che ne hanno indossato la maglia.
Tra le pagine più importanti della storia rossonera c’è quella della Lucchese di Ernő Erbstein, il tecnico ungherese che, arrivato nel 1933, guidò la squadra dalla Prima Divisione alla Serie A nell’arco di tre anni. Il punto più alto fu il settimo posto nel campionato 1936-1937, conquistato da neopromossa, a pari punti con l’Ambrosiana-Inter: ancora oggi il miglior piazzamento della Lucchese nella massima serie.
Il nuovo calendario di aperture del Museo offre a tifosi, cittadini e curiosi un’occasione ricorrente per conoscere questo patrimonio.