La Lucchese si racconta sotto la Curva Ovest: nuove aperture del Museo Rossonero

Un appuntamento con la storia della Lucchese alla vigilia delle sfide al Porta Elisa. A partire da sabato (10 ottobre) il Museo Rossonero sarà aperto tutti i sabati mattina che precedono le partite casalinghe della squadra, dalle 11 alle 13 . A comunicarlo è il direttivo dell’associazione di primozione sociale Lucca United.

Il museo, situato sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa, custodisce una raccolta di testimonianze della storia del calcio cittadino: maglie, fotografie, locandine, gagliardetti e altri cimeli che ripercorrono le vicende della Lucchese e dei suoi protagonisti. Un patrimonio che racconta anche il legame tra la squadra e la tifoseria , attraverso gli oggetti e le immagini conservati nel tempo.

Inaugurato il 19 ottobre 2013, il museo è nato grazie all’impegno volontario dei tifosi di Lucca United, con l’obiettivo di dare alla memoria rossonera una casa e creare uno spazio di incontro per gli appassionati. La raccolta comprende anche biglietti delle partite, ritagli di giornale e sciarpe, affiancati da un pannello dedicato alla storia della società e ai calciatori che ne hanno indossato la maglia.