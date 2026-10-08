La musica come benessere: percorsi gratuiti ed aperti alla cittadinanza con Sinfonia

La proposta è di quattro incontri affidati alla professoressa Marta Lissoni della durata di 90 minuti fra ottobre e novembre

Prendersi cura di sé attraverso la musica, senza spendere nulla. È la proposta di Sinfonia Music Wellness – La musica come strumento di benessere, il nuovo percorso promosso dalla Scuola di Musica Sinfonia. Gli incontri si terranno nell’auditorium della scuola, in via Nazario Sauro 527 a Lucca, e sono completamente gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

La gratuità è il punto qualificante dell’iniziativa. Il progetto porta in uno spazio culturale pubblico un percorso strutturato di musicoterapia preventiva, cioè un’esperienza che normalmente resta confinata in ambito clinico o privato e quasi sempre è a pagamento. È stato possibile grazie al sostegno di ViviLucca Events, con cui il Comune di Lucca, che concede anche il patrocinio, ha scelto di investire non solo nell’intrattenimento ma anche nel benessere delle persone. Questa scelta riconosce alla musica un ruolo che va oltre lo spettacolo: può essere uno strumento concreto di salute, equilibrio e qualità della vita in città.

Il percorso prevede quattro incontri di 90 minuti, alle 19 nelle seguenti date: giovedì 15 ottobre, giovedì 22 ottobre, giovedì 5 novembre, giovedì 12 novembre.

Ogni appuntamento affronta un tema specifico legato al benessere emotivo. Le attività comprendono ascolto attivo, respirazione, mindfulness sonora, improvvisazione, vocalità, drum circle ed esercizi di consapevolezza corporea. Non servono competenze musicali: basta il desiderio di mettersi in ascolto, di sé e degli altri.

Gli incontri saranno guidati dalla professoressa Marta Lissoni, musicoterapeuta qualificata, specializzata in pratiche di consapevolezza sonora, improvvisazione guidata e percorsi di benessere attraverso la musica. La direzione artistica e organizzativa è affidata al maestro Massimo Salotti, pianista e divulgatore, direttore della Scuola di Musica Sinfonia. Partecipano anche i musicisti e i collaboratori della scuola.

“Volevamo che questa esperienza fosse davvero di tutti – spiega Massimo Salotti – Un percorso così ha un costo che molti non potrebbero permettersi. Grazie a ViviLucca e al Comune di Lucca possiamo offrirlo gratuitamente, in un luogo attrezzato e protetto. È un investimento sul benessere della comunità, e la musica è il linguaggio più naturale per farlo”.