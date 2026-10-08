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Le ultime ore di un condannato a morte: Amnesty porta a Lucca il corto di Mo Harawe
“Will my parents come to see me” sarà proiettato nella sala parrocchiale dell’Arancio. A seguire il confronto con Paolo Pobbiati
La pena di morte al centro del terzo appuntamento di A corto di diritti, la rassegna curata dal gruppo 201 di Amnesty International Lucca in collaborazione con il Cineforum Ezechiele. L’incontro è in programma domani (venerdì 9 ottobre) alle 21, nella sala parrocchiale della chiesa di San Bartolomeo all’Arancio, in via di Tiglio 192 a Lucca. L’ingresso è libero.
Sarà proiettato Will my parents come to see me, cortometraggio del regista Mo Harawe, realizzato nel 2022 tra Austria, Germania e Somalia. Il film segue le ultime ore di un giovane condannato a morte, accompagnato nel suo percorso da una poliziotta. Della durata di 28 minuti, sarà proposto in lingua originale con sottotitoli.
Al termine della proiezione interverrà Paolo Pobbiati, già presidente di Amnesty International Italia, che guiderà il dibattito con il pubblico sul tema della pena capitale, tornato tra l’altro al centro dell’attenzione dei media con il caso di Christa Pike, la cinquantenne statunitense sopravvissuta il 30 settembre, in Tennessee, alla somministrazione di due dosi di pentobarbital durante l’esecuzione della sua condanna a morte.
A corto di diritti si articola in quattro serate dedicate alle violazioni dei diritti umani nel mondo, affrontate attraverso il cinema e il confronto con gli ospiti. I cortometraggi proposti sono selezionati tra i finalisti di Short on rights, il concorso internazionale organizzato ogni anno da Amnesty International Ancona nell’ambito del Corto Dorico Film Festival.