Le ultime ore di un condannato a morte: Amnesty porta a Lucca il corto di Mo Harawe

La pena di morte al centro del terzo appuntamento di A corto di diritti , la rassegna curata dal gruppo 201 di Amnesty International Lucca in collaborazione con il Cineforum Ezechiele . L’incontro è in programma domani (venerdì 9 ottobre) alle 21, nella sala parrocchiale della chiesa di San Bartolomeo all’ Arancio , in via di Tiglio 192 a Lucca. L’ingresso è libero.

Sarà proiettato Will my parents come to see me, cortometraggio del regista Mo Harawe, realizzato nel 2022 tra Austria, Germania e Somalia. Il film segue le ultime ore di un giovane condannato a morte, accompagnato nel suo percorso da una poliziotta. Della durata di 28 minuti, sarà proposto in lingua originale con sottotitoli.