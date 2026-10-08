‘L’intelligenza del cuore’: alla Cappella Guinigi l’appuntamento con Pianeta Terra Festival

Nell’ambito del ricco programma di Pianeta Terra Festival , sabato (10 ottobre) alle 17,15, la Cappella Guinigi (situata dietro la chiesa di San Francesco) ospiterà l’incontro L’intelligenza del cuore . L’evento è frutto della collaborazione con l’ Arcidiocesi di Lucca ed è organizzato dal Coordinamento del Tempo del Creato .

Al centro dell’appuntamento vi è il superamento dell’idea che la vera intelligenza risieda unicamente nel sapere nozionistico o nell’efficienza tecnica. I relatori guideranno il pubblico alla scoperta dell’intelligenza del cuore: uno spazio interiore in cui si intrecciano ragione, emozioni, relazioni e dimensione spirituale, fondamentale per esercitare la propria libertà con responsabilità e discernimento. Attraverso un dialogo multidisciplinare tra teologia, psicologia e neuroscienze, l’incontro approfondirà il ruolo decisivo degli affetti nella maturazione della persona e nel cammino di fede.