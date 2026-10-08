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‘L’intelligenza del cuore’: alla Cappella Guinigi l’appuntamento con Pianeta Terra Festival
Un confronto multidisciplinare alla ricerca di un’idea di intelligenza che superi la pura efficienza tecnica e il semplice nozionismo
Nell’ambito del ricco programma di Pianeta Terra Festival, sabato (10 ottobre) alle 17,15, la Cappella Guinigi (situata dietro la chiesa di San Francesco) ospiterà l’incontro L’intelligenza del cuore. L’evento è frutto della collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca ed è organizzato dal Coordinamento del Tempo del Creato.
Il dibattito, moderato da Roberto Luzi, vedrà gli interventi della vaticanista del Tg3 Vania De Luca e del frate cappuccino padre Roberto Pasolini, dal 2024 predicatore della Casa Pontificia.
Al centro dell’appuntamento vi è il superamento dell’idea che la vera intelligenza risieda unicamente nel sapere nozionistico o nell’efficienza tecnica. I relatori guideranno il pubblico alla scoperta dell’intelligenza del cuore: uno spazio interiore in cui si intrecciano ragione, emozioni, relazioni e dimensione spirituale, fondamentale per esercitare la propria libertà con responsabilità e discernimento. Attraverso un dialogo multidisciplinare tra teologia, psicologia e neuroscienze, l’incontro approfondirà il ruolo decisivo degli affetti nella maturazione della persona e nel cammino di fede.