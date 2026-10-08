L’Italian Saxophone Quartet per la prima volta in concerto a Lucca, tra jazz e colonne sonore

Dalle prime composizioni per sassofono alle colonne sonore di Morricone e Piovani, passando per il Novecento francese e il tango-fusion: l’Italian Saxophone Quartet per la prima volta a Lucca con un programma eclettici attraverso epoche e generi musicali. Lo storico ensemble si esibirà sabato (10 ottobre) alle 17,30 all’auditorium del Boccherini, portando sul palco un’esperienza maturata tra musica da camera e jazz. L’evento è organizzato dall’Associazione musicale lucchese.

Il programma si apre con una vera e propria pietra miliare del repertorio: il Premier quatuor op. 53 di Jean-Baptiste Singelée, storicamente riconosciuto come il primo quartetto mai scritto per sassofoni, nato dalla stretta collaborazione con Adolphe Sax, l’inventore dello strumento. Il percorso classico prosegue nella grande tradizione del Novecento francese con l’incalzante virtuosismo dell’Andante et Scherzo di Eugène Bozza e l’ironica raffinatezza del Petit quatuor pour saxophones di Jean Françaix, scritto nel 1935 per il leggendario ensemble di Marcel Mule.

Si prosegue con le contaminazioni contemporanee e la musica d’autore. Dalle atmosfere nostalgiche e mediterranee de Il Viaggio del maestro del New Musette Richard Galliano, si passa alla contemporaneità di Love Fo(u)r Sax del compositore italiano Emiliano Stracchi. Questo brano è una prima esecuzione assoluta.

Spazio poi alle grandi melodie del cinema italiano, arrangiate per esaltare le qualità cantabili della formazione: il celebre tema Premio Oscar da La vita è bella di Nicola Piovani e una suggestiva Movie suite dedicata alle più memorabili colonne sonore di Ennio Morricone. Chiusura travolgente con le opere del celebre sassofonista spagnolo Pedro Iturralde, pioniere della fusione tra flamenco e jazz: dalla Suite Hellénique, ricca di ritmi e suggestioni balcaniche, alla virtuosistica e amatissima Pequeña Czardas.

L’Italian Saxophone Quartet è un affiatato ensemble di quattro solisti di livello internazionale: Federico Mondelci, sax soprano; Julian Brodski, sax alto; Silvio Rossomando, sax tenore; Michele Paolino, sax baritono. Con all’attivo oltre 300 concerti nei più prestigiosi teatri di mondo (tra cui tour in Europa, Usa, Cina e Giappone), la formazione si distingue per uno straordinario virtuosismo e per una proposta artistica estremamente eclettica: il loro repertorio spazia dalle grandi trascrizioni classiche (Bach, Monteverdi) al Novecento storico (Glazunov, Glass, Pärt), fino ad abbracciare il jazz, il blues e brani contemporanei scritti appositamente per loro. Oltre all’attività cameristica e discografica (con incisioni per etichette come Delos e la giapponese Da Vinci), l’Isq vanta collaborazioni di spicco con compositori del calibro di Salvatore Sciarrino e con istituzioni orchestrali di rilievo, come l’Orchestra del Teatro alla Scala per la prima di Outis di Luciano Berio.