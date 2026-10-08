Lucca indaga le forme di intelligenza: al via in San Francesco la quinta edizione di Pianeta Terra Festival

Si è aperta questo pomeriggio (8 ottobre) nella chiesa di San Francesco a Lucca la quinta edizione di Pianeta Terra Festival, dedicata alle Forme di intelligenza. Fino a domenica (11 ottobre), oltre novanta appuntamenti offriranno occasioni di confronto sulle intelligenze umane, animali, vegetali e artificiali e sul loro ruolo nel rapporto tra individui, comunità e ambiente.

Ad aprire l’incontro, condotto da Eva Nuti, una riflessione sull’intelligenza come capacità di relazione, responsabilità e cura. Un richiamo legato anche al luogo dell’inaugurazione e alla figura di Francesco d’Assisi, nell’anno degli ottocento anni dalla morte. Sul palco, tra i protagonisti dell’apertura, l’editore Giuseppe Laterza, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili e Stefano Mancuso, direttore scientifico del festival.

Nei saluti istituzionali, il sindaco Mario Pardini ha sottolineato il percorso costruito dal festival nelle sue cinque edizioni, soffermandosi sul contributo che questi appuntamenti possono offrire alla vita della città e alle scelte di chi la amministra: “Pianeta Terra Festival ha un filo conduttore che, dalla prima edizione, ci fa riflettere sul nostro rapporto con la sostenibilità del pianeta. Abbiamo parlato di reti, comunità e sistemi complessi e quest’anno continuiamo questo viaggio attraverso le forme di intelligenza. L’uomo dovrebbe aver capito di non essere l’unica forma intelligente del pianeta. Ci sono intelligenze vegetali, animali e quella artificiale, che può essere una grande opportunità, ma presenta anche grandi incognite se non viene governata bene. Questi momenti sono una grande opportunità per noi amministratori, perché anche una città è un sistema complesso: comprenderne le relazioni è fondamentale per governarla. La politica dovrebbe essere una forma di intelligenza capace di dialogare e di capire come portare avanti le cose”.

Il sindaco ha quindi ribadito il valore delle manifestazioni culturali per Lucca: “La città ha bisogno di nuovi festival? La mia risposta è sempre sì. Un festival non viene fatto per portare più gente, ma per portare idee su un territorio. E in questo momento abbiamo bisogno di idee e di discussioni”.

Sul rapporto tra nuove tecnologie, responsabilità delle scelte e centralità delle persone si è soffermato il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, che ha indicato nel confronto promosso dal festival un’opportunità per avvicinare istituzioni e cittadini: “Lucca sceglie la strada del dialogo e del confronto delle idee, dal quale possono nascere soluzioni per la vita quotidiana delle persone e delle città – ha sottolineato –. Questo festival è un valore aggiunto per tutto il territorio, per il mondo culturale e per le categorie imprenditoriali”.

Quanto all’intelligenza artificiale, Pierucci ha invitato a superare le letture contrapposte: “Da una parte viene demonizzata come uno strumento destinato ad annientare le sensibilità e le intelligenze umane, dall’altra viene considerata la soluzione a tutti i problemi. Questi giorni dovranno aiutarci a uscire da questo dualismo, a capire quanto possa sostituire l’intelligenza umana, quali limiti porre anche sul piano morale e quale uso farne perché diventi uno strumento di crescita”.

Il valore del dubbio e dell’ascolto è stato al centro dell’intervento dell’editore Giuseppe Laterza, che ha spiegato la scelta di dedicare il festival alla pluralità delle intelligenze, oltre il dibattito su quella artificiale: “Nessuno di noi possiede la verità con la V maiuscola. Abbiamo convinzioni e passioni per le quali è giusto battersi, ma dobbiamo essere capaci di trovare qualcosa di interessante anche in chi la pensa all’opposto. Per affrontare le grandi questioni del nostro tempo, a partire dall’ambiente, non ci basta una sola forma di intelligenza: dobbiamo imparare anche per imitazione e per differenza”.

Laterza ha quindi richiamato il rischio di un confronto pubblico che non ammette incertezze: “In questi tempi di guerra vedo diffondersi un’abitudine terribile: non avere mai dubbi, perché chi ne esprime uno viene accusato di fare il gioco del nemico. È una deriva che dobbiamo contrastare”. Infine, il riconoscimento al lavoro condiviso con Stefano Mancuso, la Fondazione Cassa di Risparmio e le realtà cittadine: “Se c’è una capacità della nostra casa editrice è quella di ascoltare, arricchirsi e lavorare insieme agli altri. In questi cinque anni a Lucca ho incontrato un’umanità straordinaria: persone consapevoli della propria identità e al tempo stesso aperte, anche verso una casa editrice che arriva da Bari”.

Affrontare i cambiamenti senza farsi vincere dalla paura, legando l’intelligenza alla responsabilità delle scelte. È il messaggio di Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha richiamato il ruolo dell’ente nella cura del territorio e delle persone: “Anche quest’anno voglio dare un messaggio di coraggio, certezza e sicurezza. Non dobbiamo lasciarci spaventare dalle grandi trasformazioni e dai venti di guerra che preoccupano l’umanità e l’economia. L’intelligenza artificiale offre già opportunità importanti nella medicina, nel diritto e nell’analisi economica, ma presenta anche rischi. Per questo è fondamentale legare l’intelligenza alla responsabilità: saper scegliere, tra le diverse possibilità, quelle più coerenti con i valori dell’umanità”.

Un principio che Marsili ha ricondotto anche all’attività della Fondazione: “Nel nostro territorio cerchiamo di individuare i bisogni e portare un contributo che tenga insieme coesione, opportunità di sviluppo e proposte culturali. Pianeta Terra Festival è fondamentale perché, senza pretendere di trovare una verità, offre strumenti critici per acquisire, individualmente e collettivamente, consapevolezza delle opportunità e dei rischi”.

Governare l’intelligenza artificiale per migliorare i servizi senza perdere il rapporto umano con i clienti. È la sfida indicata da Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm, partner di Pianeta Terra Festival fin dalla prima edizione: “L’intelligenza artificiale non è una promessa futura: è già presente nei processi delle banche, nell’analisi dei dati e nella gestione del rischio. Può renderci più efficienti, aiutarci a prevenire e a offrire soluzioni personalizzate a famiglie e imprese, liberando risorse professionali dai compiti ripetitivi. Ma il tema non è più soltanto adottarla: dobbiamo imparare a governarla”.

Tononi ha richiamato la necessità di trovare un equilibrio tra innovazione e controlli, anche di fronte ai rischi per la sicurezza informatica: “Un eccesso di regolamentazione può far perdere la sfida competitiva, ma lasciare procedere una tecnologia così potente senza controlli adeguati può avere conseguenze devastanti. Occorre investire: come Banco Bpm investiamo circa 800 milioni di euro in quattro anni. Ma gli investimenti, da soli, non bastano. Al centro deve restare la relazione fiduciaria: l’obiettivo è usare questa tecnologia per rafforzare la prossimità al cliente, non per sostituirla; migliorare il servizio senza renderlo impersonale. Non dobbiamo subire l’intelligenza artificiale, dobbiamo orientarla. Una banca territoriale come la nostra vuole aggiornare il proprio modello senza rinunciare alle proprie radici”.

Le opportunità dell’intelligenza artificiale per le imprese e la necessità di mantenere le persone al centro del progresso tecnologico sono state il dell’intervento di Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel, gruppo che sostiene Pianeta Terra Festival come main sponsor da cinque anni: “L’intelligenza artificiale può aumentare la produttività e aiutarci a risolvere problemi che fino a poco tempo fa sembravano impossibili. Di fronte alle conseguenze della denatalità, all’invecchiamento della popolazione, alla carenza di lavoratori e alla perdita di competitività, non possiamo permetterci di perdere questa opportunità”.

Per Lazzareschi, però, lo sviluppo tecnologico deve accompagnarsi a una riflessione sui suoi obiettivi: “Dobbiamo chiederci per chi e per che cosa lo facciamo. Possiamo costruire macchine sempre più intelligenti, ma l’uomo deve restare al centro. La tecnologia deve essere al suo servizio, migliorare la qualità della vita e accrescere le nostre capacità senza farci perdere umanità. Le decisioni, le responsabilità e soprattutto i valori devono rimanere nelle mani delle persone. Questo festival è uno spazio di ascolto e confronto: non pretende di dare tutte le risposte, ma ci invita a riflettere, ad ascoltare chi la pensa diversamente e a mettere in discussione le nostre convinzioni. L’augurio è di tornare a casa con qualche conoscenza in più, qualche convinzione in meno e soprattutto nuove domande. Perché l’intelligenza è anche saper fare le domande giuste”.

Senza formazione non può esserci un uso consapevole dell’intelligenza artificiale. È il punto centrale dell’intervento di Lorenzo Casini, rettore della Scuola Imt Alti Studi Lucca, che da quest’anno è partner accademico di Pianeta Terra Festival, consolidando la collaborazione con gli organizzatori. Casini ha ricordato l’attenzione alla sostenibilità nel piano strategico della Scuola al 2030 e il legame tra il tema del festival e le attività di ricerca dell’istituto, dalle neuroscienze all’intelligenza artificiale: “Non possiamo affrontare le sfide poste dalle diverse forme di intelligenza senza formazione e istruzione – ha sottolineato –. L’intelligenza artificiale è uno strumento e può diventare pericolosa nelle mani di chi non è sufficientemente preparato a utilizzarla. Serve un’alfabetizzazione che permetta di comprenderla e di usarla consapevolmente: senza formazione, anche concetti come la sorveglianza umana e il mantenimento delle persone nei processi decisionali rischiano di restare vuoti”.

Un impegno che si inserisce nel percorso di Imt: “La sostenibilità – ha aggiunto Casini – nei suoi aspetti economici, finanziari e ambientali, è parte del nostro piano strategico. E rafforzare la collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio, la città e Pianeta Terra Festival era uno degli obiettivi che ci eravamo posti”.

Trasformare la conoscenza in competenze e in risultati concreti per le imprese. È l’obiettivo richiamato da Roberto Favilla, intervenuto per la Camera di Commercio Toscana nord-ovest in rappresentanza del presidente Valter Tamburini: “Conoscere i cambiamenti della società e del sistema economico è fondamentale per orientare gli investimenti. Per questo la Camera sostiene il festival fin dall’inizio: mette insieme mondi, conoscenze e punti di vista diversi, aiutandoci a compiere scelte consapevoli per le imprese e per il territorio”.

Anche al centro dell’intervento di Favilla, la formazione: “Un’impresa su due segnala la mancanza di competenze per utilizzare le tecnologie che ha a disposizione. Senza competenze non può esserci transizione. Per questo investiamo nella preparazione degli imprenditori, nell’aggiornamento dei lavoratori e nell’orientamento dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro”. Favilla ha poi richiamato il concetto di intelligenza artigiana, come incontro tra tecnologia e capacità delle persone: “Non si tratta di sostituire l’artigiano o l’imprenditore, ma di mettere a disposizione strumenti che alleggeriscano i lavori ripetitivi e più pesanti. È necessario sviluppare anche la capacità di collaborare, risolvere problemi e lavorare in gruppo“.

Per riconoscere le altre forme di intelligenza dobbiamo smettere di misurarle soltanto con parametri umani. È la riflessione proposta da Stefano Mancuso, direttore scientifico di Pianeta Terra Festival, che ha invitato a cambiare prospettiva nello studio degli esseri viventi: “Dobbiamo provare ad astrarci dal fatto di essere umani e dal pensiero di essere il metro con cui misurare tutta la realtà. Stasera abbiamo sentito parlare di intelligenza come efficienza, conoscenza, cura: sono sfaccettature diverse di un fenomeno complesso”.