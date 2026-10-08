Pardini: “Si critica un reality passato dalla città per 5 ore e si ignora Lucca capitale del cinema d’essai”

Mario Pardini interviene sulle polemiche per il passaggio a Lucca di Let’s play ball, il reality game di Amazon Prime Video che lunedì (5 ottobre) ha portato grandi sfere colorate tra le Mura e le vie del centro. Le critiche, circolate sui social soprattutto tra le fila dell’opposizione, hanno riguardato i disagi e i danneggiamenti segnalati durante le riprese, ma anche il rischio di trasformare la città in uno scenario per eventi di bassa qualità, mettendo in secondo piano la vita quotidiana dei residenti.

Il sindaco risponde allargando il discorso alle politiche culturali richiamando gli Incontri del cinema d’essai della Fice e il Lucca Film Festival: “Mentre molti si dilettano a criticare una trasmissione televisiva rimasta a Lucca per appena cinque ore, forse proprio gli stessi che si perdono in queste polemiche non si sono accorti che Lucca è diventata la casa della Fice, la Federazione italiana cinema d’essai. Una manifestazione che, dopo oltre vent’anni in Lombardia, ha scelto Lucca come nuova sede, tornando quest’anno per la seconda volta, dopo il 2024″.