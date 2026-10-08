Parole da Gaza: Marco Brinzi porta a Lucca ‘Palestinesi sono i tuoi occhi’

Una stessa giornata, tante città e un unico gesto di ascolto: dare voce alle parole di giovani autori e autrici palestinesi. Anche Lucca aderisce a Palestinesi sono i tuoi occhi, è un progetto di teatro diffuso promosso dalla compagnia Anqa con Progetto REC. L’idea di portare la spettacolo a Lucca, è di Marco Brinzi, che ne cura le letture. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’associazione Fermento di Lucca, è per giovedì (15 ottobre) alle 21 allo Spazio Cantina59, in via San Nicolao. A dare voce ai testi, insieme a Marco Brinzi, saranno Ruta Papartyte, Màtias Endrek, Michele Pagliai e Francesca Zumerle. Le musiche dal vivo sono di Luca Giovacchini.

Il reading attraversa sei testi inediti scritti da quattro giovani autori e autrici di Gaza: Ibrahim Alhelou, Dalal Elswerky, Fatma Yousef e Ala’a Sbaih. Sei storie che affidano al teatro parole, immagini e pensieri nati da un’esperienza vissuta. Qui diventano voci da ascoltare, persone da incontrare attraverso la loro scrittura.

L’iniziativa si svolgerà nello stesso giorno in teatri, università, piazze, librerie e spazi culturali di diversi Paesi. Una rete di letture che si accendono contemporaneamente: ogni comunità presta il proprio spazio e la propria voce ai testi degli autori di Anqa. Le repliche aderenti saranno documentate e contribuiranno a un documentario collettivo sul progetto.

La data porta con sé una memoria precisa. Il 15 ottobre 2023 Abraham Saidam, giovane interprete della compagnia Anqa, è morto a Gaza sotto le bombe. La giornata nasce anche per ricordarlo e per proseguire, attraverso la scrittura e il teatro, il cammino artistico a cui aveva dedicato la propria vita.

“Nonostante il cessate il fuoco, a Gaza continuano gli attacchi e molte persone restano sfollate, mentre i bisogni umanitari sono ancora enormi – dichiara Marco Brinzi -. È in questo presente che la lettura assume un’urgenza particolare. Per me portarla a Lucca significa dare ascolto a parole che arrivano direttamente da Gaza. È una questione umana e necessaria: scelgo di non lasciare quelle storie senza voce. Credo che ascoltare la testimonianza di chi vive la guerra sia un gesto di responsabilità”.

“Un ringraziamento speciale va all’associazione Fermento, per aver accolto subito e con entusiasmo la proposta di collaborazione – conclude Brinzi -. Fermento svolge un lavoro molto importante per il territorio e per i cittadini, promuovendo iniziative che nascono dalla città e per la città. Sono grato per aver reso possibile questa serata”.

Anqa, il cui nome in arabo significa fenice, è un collettivo teatrale composto da autori e artisti di Gaza e italiani, nato su impulso di Progetto Rec. Palestinesi sono i tuoi occhi trasforma la lettura in una testimonianza collettiva: un modo per custodire una memoria, rompere il silenzio e far viaggiare le parole oltre i confini.