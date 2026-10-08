La serata|
Premio Fedeltà allo Sport: Pier Augusto Stagi completa il cast delle Sfingi d’oro 2026
Appuntamento con la passerella di campioni lunedi (12 ottobre) alle 18 al Teatro Artè di Capannori. L’elenco completo dei riconoscimenti
Ferve l’attesa per la 27esima edizione del Premio Fedeltà allo Sport in programma lunedi (12 ottobre) alle 18 al Teatro Artè di Capannori.
Il premio cambia sede (dopo 16 edizioni all’Hotel Country Club) ma rimane nel territorio comunale di Capannori ed ha nella Cycling Team presieduta da Pierluigi Castellani la sua società organizzatrice. Il suo fondatore non che storico organizzatore Valter Nieri vede così ridotti i suoi impegni anche se è sempre lui ad aver allestito il cast scegliendo personaggi dello sport consigliati dai soci onorari ed a presentare.
La manifestazione torna quest anno a consegnare la Sfinge d’oro coniata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi anche ad un giornalista sportivo di fama nazionale e internazionale come a volte è successo in passato, l’ultima nel 2023 con Alberto Cerruti, tra l’altro ospite anche di questa edizione. Il premio torna quindi a celebrare non soltanto la prestazione agonistica pura ma anche il valore sociale, etico e divulgativo dello sport stesso. L’undicesima ed ultima Sfinge d’oro va a Pier Augusto Stagi, giornalista sportivo di fama nazionale e internazionale non che la miglior firma italiana del ciclismo. In carriera ha seguito le vicende di varie edizioni del Giro d’Italia e del Tour de France, non che i mondiali di calcio di Italia 90 e Stati Uniti 94 per i quotidiani l’Unità e La Notte. Dal 2000 segue il ciclismo per Il Giornale, Avvenire e Sole 24 Ore. Dal 2007 è la voce ciclistica di Radio 24 e dal 1995 è direttore del mensile Tuttobici e dirige i siti web correlati Tuttobiciweb.it dal 2004 e Tuttobicitech.it dal 2014. Dal 2023 cura anche l’Almanacco del ciclismo. Dal 2023 è presidente del Gruppo lombardo giornalisti sportivi dell’ Ussi. Ha scritto una ventina di libri sullo sport in particolare su personaggi del calcio e del ciclismo. Nel suo modo di scrivere prevale il piacere della narrazione rispetto alla frenesia della notizia immediata riuscendo come pochi a raccontare storie e debolezze oltre ai sogni degli atleti prima ancora delle loro vittorie.
Questi gli undici premiati
Luca Lucaroni, il più grande pattinatore del mondo di tutti i tempi vincitore in carriera anche di 13 titoli mondiali.
Matteo Tagliariol, uno fra i più grandi schermitori del mondo di tutti i tempi, vincitore anche del titolo olimpico a Pechino 2008 nella gara singola della spada.
Valentina Rodini, campionessa olimpica a Tokyo 2020 in coppia con Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri. È stata questa l’ unica medaglia d’ oro di sempre nel canottaggio femminile italiano
Gianpiero Marini, campione del mondo con l’Italia nel 1982 e scudettato con l’ Inter nella stagione 1979-80
Carlo Muraro, campione d’Italia con l’Inter nella stagione 1979-80
Walter Novellino, campione d’Italia con il Milan nella stagione 1978-79. Da allenatore ha vinto 4 campionati di serie B riportando nella massima serie Napoli, Sampdoria, Venezia e Piacenza.
Rolf Sorensen, uno fra i più grandi ciclisti degli anni 90. Lanciato da ragazzo dal Team Fanini fra le tante vittorie in carriera vanta un titolo mondiale da juniores e da professionista anche la Liegi-Bastogne-Liegi nel 1993 ed il Giro delle Fiandre nel 1997
Sabrina Bertini, vanta quasi 300 presenze nella nazionale italiana di volley. L’attuale allenatrice del Porcari Volley ha ottenuto a livello agonistico 2 medaglie di bronzo in maglia azzurra ai campionati europei ed ha vinto a livello di club anche 6 scudetti italiani e 4 Champions League.
Glenn Magnusson, l’ex ciclista svedese è stato lanciato dal patron capannorese Ivano Fanini e fra le tante vittorie come velocista vanta 3 tappe al Giro d’ Italia in maglia Fanini.
Arianna Bertolucci (Ginnastica ritmica). Ha da pochi mesi attaccato le mezze punte al chiodo dedicandosi a fare l’ allenatrice. Una carriera trascorsa con la Gym Star di Capannori. Fra le sue più importanti soddisfazioni la medaglia d’ argento nel 2019 ai campionati nazionali di federazione Silver LE all-around
Pier Augusto Stagi, uno fra i migliori giornalisti italiani specializzati di ciclismo di tutti i tempi.
Il premio Fedeltà allo Sport raggiunge così 530 premiati elencati nell’enciclopedia Wikipedia dal 1997 ad oggi. Fra i più importanti Eddy Merckx, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Paolo Rossi, Pietro Mennea, Alberto Juantorena, Sara Simeoni, Carmine e Giuseppe Abbagnale.
Lunedi saranno presenti in rappresentanza del Comune di Capannori il sindaco Giordano Del Chiaro, il vice sindaco Matteo Francesconi, l’assessore allo Sport Gaetano Ceccarelli ed il presidente del consiglio comunale Luca Menesini. Immancabile la presenza anche di Stefano Gori, pluricampione italiano paralimpico e presidente onorario del comitato organizzatore. Fra gli ospiti sono annunciati il giornalista Alberto Cerruti, l’osservatore dell’ Inter Leonardo Simoni e gli ex ciclisti Michele Bartoli e Andrea Tafi che in passato avevano pure loro già ricevuto la sfinge d’oro. Assieme a Rolf Sorensen viene completato il terzetto del podio della Coppa del Mondo 1997 vinta dallo stesso Michele Bartoli. Un terzetto lanciato in età giovanile da Ivano Fanini. A Gianpiero Marini per l’ ccasione sarà consegnato anche il premio collaterale dedicato all’ indimenticato allenatore Gigi Simoni, giunto alla quarta edizione.