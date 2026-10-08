Premio Fedeltà allo Sport: Pier Augusto Stagi completa il cast delle Sfingi d’oro 2026

La manifestazione torna quest anno a consegnare la Sfinge d’oro coniata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi anche ad un giornalista sportivo di fama nazionale e internazionale come a volte è successo in passato, l’ultima nel 2023 con Alberto Cerruti, tra l’altro ospite anche di questa edizione. Il premio torna quindi a celebrare non soltanto la prestazione agonistica pura ma anche il valore sociale, etico e divulgativo dello sport stesso. L’undicesima ed ultima Sfinge d’oro va a Pier Augusto Stagi, giornalista sportivo di fama nazionale e internazionale non che la miglior firma italiana del ciclismo. In carriera ha seguito le vicende di varie edizioni del Giro d’Italia e del Tour de France, non che i mondiali di calcio di Italia 90 e Stati Uniti 94 per i quotidiani l’Unità e La Notte. Dal 2000 segue il ciclismo per Il Giornale, Avvenire e Sole 24 Ore. Dal 2007 è la voce ciclistica di Radio 24 e dal 1995 è direttore del mensile Tuttobici e dirige i siti web correlati Tuttobiciweb.it dal 2004 e Tuttobicitech.it dal 2014. Dal 2023 cura anche l’Almanacco del ciclismo. Dal 2023 è presidente del Gruppo lombardo giornalisti sportivi dell’ Ussi. Ha scritto una ventina di libri sullo sport in particolare su personaggi del calcio e del ciclismo. Nel suo modo di scrivere prevale il piacere della narrazione rispetto alla frenesia della notizia immediata riuscendo come pochi a raccontare storie e debolezze oltre ai sogni degli atleti prima ancora delle loro vittorie.