Racconti nella rete, inaugurano le mostre a Villa Bottini: da Pinocchio a Bruno Lauzi

Tanti appuntamenti sabato (10 ottobre) per Luccautori e Racconti nella Rete.

Alle 10 si parte con l’incontro con Daniela Marcheschi che presenta Ritrovare Pinocchio (Luni Editrice) e I luoghi del Collodi. I luoghi del Pinocchio (Ets). Conduce Maria Elena Marchini.

Daniela Marcheschi, tra i maggiori studiosi di Carlo Collodi, ci parla dell’estetica di Pinocchio, del suo essere uno, mille e centomila e soprattutto ci introduce alla comprensione dei testi antecedenti Le Avventure, illustrando come essi stessi siano parte del processo creativo; analizzando la cultura popolare, così presente nel Pinocchio, quasi in bilico tra letteratura, teatro delle marionette e dei burattini, porta il lettore a scoprire che Pinocchio non morirà mai ‘perbene’, se solo capirà la ‘trappola’ etico-conoscitiva celata nel suo diventare bambino in carne e ossa.

Daniela Marcheschi (Ceg-Universidade Aberta, Lisboa) è presidente dell’edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini. Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, Firenze 1826-1890), padre del più famoso burattino del mondo, fu giornalista e scrittore comico-umoristico, tra i primi a creare una letteratura capace d’interagire con la nuova realtà comunicativa del suo tempo.

Alle 11 nelle sale di Villa Bottini è prevista l’inaugurazione delle mostre.

Racconti a colori è il titolo della mostra realizzata ogni anno dagli studenti del liceo artistico e musicale Passaglia. In esposizione venticinque disegni ispirati ai racconti vincitori del venticinquesimo premio letterario Racconti nella Rete. I vincitori del premio saranno presenti a LuccAutori il 17 e 18 ottobre e vedranno per la prima volta le opere realizzate dagli studenti. Intervengono all’inaugurazione l’illustratore e disegnatore umoristico Lido Contemori, il fotografo d’arte Stefano Giraldi e l’artista Stefano Carlo Vecoli. I premi agli studenti vengono assegnati dagli artisti Stefano Giraldi, Mauro Pispoli, Stefano Carlo Vecoli, Angela Volpi. Inoltre vengono offerti alcuni buoni per acquisto libri da Unicoop Firenze, sezione soci Lucca. Interviene il vice presidente Lamberto Giovannelli.

Bruno Lauzi sull’onda del ricordo è la mostra dedicata al cantautore Bruno Lauzi nel ventennale della morte. Tra i principali esponenti della ‘scuola genovese’, Bruno Lauzi interpretò e scrisse molte canzoni di successo, oltre a cimentarsi nella poesia e nella letteratura. Sono dedicate a lui alcune opere dei più importanti illustratori e vignettisti italiani. Con il patrocinio del Club Tenco. Le illustrazioni che arricchiscono la mostra sono degli artisti: Dino Aloi, Sabrina Always, Lido Contemori, Milko Dalla Battista, Marco De Angelis, Mariacristina Di Giuseppe, Gianni Dorigo, Marzia Martelli, Francesco Natali, Marco Pispoli, Mauro Pispoli, Massimo Presciutti, Giuliano Rossetti, Stefano Carlo Vecoli, Mauro Vigorosi , Angela Volpi.

Tra i principali esponenti della scuola genovese, Bruno Lauzi interpretò e scrisse molte canzoni di successo, oltre a cimentarsi nella Poesia e nella Letteratura. Nato in Eritrea bel 1973, ma cresciuto a Genova, insieme a Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi, fondarono insieme la scuola genovese dei cantautori. Lauzi è sempre stato un uomo controcorrente, un “vero anticonformista “, come lo definì Ivano Fossati. Amava differenziarsi dagli altri cantautori, cantando brani di altri Autori e scrivendo per molti interpreti, anche femminili, come Mia Martini. (Piccolo uomo, Almen tu nell’universo). La sua attenzione al mercato latino-americano lo fece diventare molto noto in America Meridionale e tra i suoi ammiratori ci fu anche lo scrittore Gabriel Garcia Marquez, che gli chiese un autografo. Tra i riconoscimenti quello del Premio Tenco alla carriera. Bruno Lauzi, ospite di LuccAutori nel 2005, ci ha lasciato il 24 ottobre 2006 a 69 anni.

Pinocchio & Friends con il patrocinio Fondazione Carlo Collodi. La mostra Pinocchio & Friends organizzata nell’ambito del 32esimo festival LuccAutori per i 200 anni dalla nascita di Collodi è a cura di due fotografi italiani: Stefano Giraldi fotografo d’arte, e Mauro Vigorosi, fotografo di palcoscenico. I due fotografi hanno indagato con le loro fotografie il comportamento di artisti, attori, cantanti, persone comuni e intellettuali davanti al famoso burattino. C’è chi lo detesta, chi lo ama, chi è indifferente, chi si diverte. Insomma una sorta di seduta analitica – fotografica che raffigura tutti noi. Quando Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, cominciò a inviare al giornale dei bambini il testo delle storie di un burattino, scrisse un biglietto per il direttore Martini: “Ti mando questa bambinata, ma pagamela bene”. La bambinata, che divenne in seguito il libro Pinocchio, ebbe un successo mondiale. Tradotto in 260 lingue è stato letto da milioni di bambini e ragazzi, sul burattino sono state fatte canzoini, film, testi teatrali, cartoon, insomma un successo planetario.

Le mostre saranno visitabili in occasione degli incontri letterari, fino al 18 ottobre. Ingresso libero.