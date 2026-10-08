Tornano per i Comics i Community Awards: otto le categoria per cui i fan possono votare

Al via la quarta edizione dei Lucca Comics & Games Community Awards, il progetto che mette al centro la community per premiare le opere e i personaggi più amati dell’anno. Più di 150mila voti arrivati nelle prime tre edizioni testimoniano una partecipazione sempre più ampia ed entusiasta: da KPop Demon Hunters a DanDaDan, da Sio a Baldur’s Gate III, tante le storie e tanti i personaggi a cui in questi anni i fan hanno avuto l’opportunità di dare voce.

Per la prima volta è partner dei Lucca Comics & Games Community Awards Il GranTurchese, che sostiene il progetto con la sua limited edition Piracy in collaborazione con il live-action di One Piece, affiancando così una delle iniziative più amate di tutta la manifestazione. Protagonisti assoluti del progetto sono infatti i fan: il loro coinvolgimento attivo permette di riconoscere l’impatto culturale delle opere selezionate tra quelle più significative della cultura pop prodotte quest’anno, e che rappresentano le diverse “anime” di Lucca Comics & Games.

La sfida è già aperta e il countdown è partito: sono stati svelati durante la live su Twitch di ieri (7 ottobre) i candidati dell’edizione 2026, che potranno essere votati fino alle 23,59 di domenica 25 ottobre, attraverso l’app ufficiale e la landing page dedicata. Ad annunciarli gli host del live show, content creator e Ambassador del progetto: Cydonia, Escilgioco, Claudio Di Biagio, Martina Levato e CKibe.

Otto le categorie confermate anche per il 2026, per le quali i fan potranno esprimere la propria preferenza: Movie of the year (tutti i film usciti al cinema, in tv e in piattaforma, sia live action che di animazione); Series of the year (tutte le serie, o le nuove stagioni di una serie, uscite in tv e in piattaforma, sia live action sia di animazione); Videogame of the year (videogames single player e multiplayer usciti per console, pc e mobile); Book of the year (prime o nuove edizioni, libri autoconclusivi, saghe o capitoli di una saga, usciti in cartaceo o in digitale); Comics of the year (tutte le opere a fumetti del mercato occidentale che si sono distinte nel periodo di validità, sia fumetti autoconclusivi sia seriali); Manga & Manhwa of the year (tutte le opere a fumetti che per semplificazione vengono classificate come manga o manhwa o global manga, autoconclusivi o seriali); Game of the year (board game, card game, role-playing game, sia nuove edizioni che edizioni riviste); Character of the year (personaggi di fantasia che hanno colpito l’immaginario collettivo; la versione del personaggio scelta è determinata dal medium in cui ha impattato maggiormente nel periodo di validità del premio).

Come per le altre edizioni anche quest’anno si potrà scegliere l’opera o il personaggio preferito per ciascuna categoria accedendo al sito communityawards.luccacomicsandgames.com, dove sono pubblicati anche tutti i dettagli dell’iniziativa, o tramite l’App LuccaCG26. Chi vorrà potrà esprimere fino a tre preferenze per ogni categoria. La votazione avviene tramite un sistema di voto elettronico, per garantire la sicurezza e l’imparzialità del processo, evitando voti multipli o duplicati