Al Pianeta Terra Festival il libro di Raffaele Domenici ‘Terra ferita, bambini a rischio’

Su questi temi verte l’incontro coordinato da Francesca Buoninconti, giornalista di Radio3 Scienza (Rai Radio3) con la presenza di Raffaele Domenici e Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria, in programma nell’ambito di Pianeta Terra Festival 2026, domenica (11 ottobre) alle 17, alla Sala Convegni di Confindustria Toscana Nord, in piazza Bernardini 41 e oggetto della recente pubblicazione all’interno del volume di Raffaele Domenici, Terra ferita, bambini a rischio (con introduzione di Stefano Mancuso). Come la crisi climatica sta minacciando la salute dei nostri figli, Lucca, Accademia lucchese di scienze, lettere e arti (cura editoriale Maria Pacini Fazzi Editore), 2026.