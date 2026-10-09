L'evento|
Al Pianeta Terra Festival il libro di Raffaele Domenici ‘Terra ferita, bambini a rischio’
Incontro coordinato da Francesca Buoninconti, giornalista di Radio3 Scienza domenica (11 ottobre) alle 17 in Confindustria
Il cambiamento climatico, l’aumento dell’inquinamento, la perdita di biodiversità si intrecciano in modo indissolubile a costituire uno scenario ambientale che ha ripercussioni negative sulla salute umana. In particolare sulla salute dei bambini.
Su questi temi verte l’incontro coordinato da Francesca Buoninconti, giornalista di Radio3 Scienza (Rai Radio3) con la presenza di Raffaele Domenici e Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria, in programma nell’ambito di Pianeta Terra Festival 2026, domenica (11 ottobre) alle 17, alla Sala Convegni di Confindustria Toscana Nord, in piazza Bernardini 41 e oggetto della recente pubblicazione all’interno del volume di Raffaele Domenici, Terra ferita, bambini a rischio (con introduzione di Stefano Mancuso). Come la crisi climatica sta minacciando la salute dei nostri figli, Lucca, Accademia lucchese di scienze, lettere e arti (cura editoriale Maria Pacini Fazzi Editore), 2026.
“Essere responsabili – scrive Stefano Mancuso nell’introduzione al volume – significa comprendere che il riscaldamento globale non è astrazione statistica ma una minaccia concreta e pericolosa che agisce nei corpi più fragili e preziosi: quelli dei bambini. Questo libro, illuminante grazie alla lunga esperienza pediatrica dell’autore intreccia al profondo rigore scientifico una dimensione etica che affonda le radici nella storia del pensiero occidentale, con una costante attenzione alla relazione fra il dato clinico e il destino della specie umana”.