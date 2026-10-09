Alla Fondazione Ragghianti una lectio magistralis sul collezionismo e sull’arte veneziana del Settecento

Un viaggio nel collezionismo nella Venezia del Settecento con Bożena Anna Kowalczyk, eminente studiosa di Canaletto e della pittura paesaggistica veneziana del XVIII secolo. L’appuntamento è per giovedì (15 ottobre) alle 18, nella Sala convegni Vincenzo Da Massa Carrara con la lectio magistralis di Kowalczyk dal titolo Il Console Smith collezionista. Gusto, intuizione e astuzia nella Venezia del Settecento, ottavo appuntamento del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Ragghianti con la partecipazione di studiosi di rilevanza internazionale. L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La lectio, introdotta dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni, prenderà in esame anche il panorama del collezionismo legato al fiorire del mercato turistico del Grand Tour e al trasferimento di opere d’arte verso le grandi corti europee, soprattutto quella inglese, per cui svolse un ruolo fondamentale il banchiere e diplomatico britannico Joseph Smith (1674-1770), che fu il più importante mecenate dell’epoca a Venezia, nonché console nella città dal 1744 al 1760.

La sua intensa attività di collezionista di manoscritti, libri, disegni, dipinti, medaglie, gemme incise e monete si affiancava a quella commerciale, e spesso i due aspetti combaciavano e si confondevano, tanto da allarmare il collezionista e antiquario veneziano Anton Maria Zanetti di Girolamo (1680-1767). Quest’ultimo, infatti, non aveva inizialmente intuìto che con le prime commissioni di opere ai pittori veneziani, tra cui Sebastiano e Marco Ricci, Rosalba Carriera, Antonio Visentini e Canaletto (tutti amici anche di Zanetti), l’oculato inglese aveva già iniziato a formare la propria raccolta di arte veneziana del Settecento, la più importante al mondo, ora vanto della Royal Collection britannica.