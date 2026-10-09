Bibliocare offre due nuovi corsi gratuiti a Pescaglia e Montecarlo

Acquisire maggiore autonomia nell’utilizzo dei servizi digitali e sviluppare strumenti per gestire con più consapevolezza le proprie risorse economiche: sono questi gli obiettivi di due nuovi corsi gratuiti di Bibliocare, il programma di percorsi formativi promosso dalla Provincia di Lucca attraverso BiblioLucca, la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio, e finanziato dal Pr Fse+ Toscana 2021-2027 (Dd 1531 del 24/01/2025), in programma a novembre a Montecarlo e Pescaglia e per i quali sono già aperte le iscrizioni.

A Montecarlo, nella Biblioteca comunale, partirà il 6 novembre il corso Spid e Cns: strumenti per diventare un cittadino digitale consapevole, rivolto a chi vuole imparare a utilizzare i servizi digitali pubblici, ma non ha ancora acquisito sufficiente dimestichezza con computer e smartphone o si sente insicuro nell’accesso ai portali della pubblica amministrazione.

Il percorso prevede tre incontri mattutini – il 6, 13 e 20 novembre – e punta a fornire conoscenze pratiche per utilizzare in modo autonomo e consapevole strumenti e servizi digitali, dalla prenotazione di visite mediche all’accesso al fascicolo sanitario, dalla richiesta di bonus all’utilizzo della Pec. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 novembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale di Montecarlo, al numero 0583.22589 o all’indirizzo biblioteca@comune.montecarlo.lu.it.

A Pescaglia, invece, la Biblioteca comunale ospiterà Economia di genere – Verso una parità nelle opportunità e risorse, un percorso dedicato all’educazione finanziaria e all’autonomia economica, rivolto a donne di ogni età e provenienza. Il corso, tenuto da Eva Fabiani, si articolerà in quattro incontri – il 7, 14, 21 e 28 novembre – dalle 9 alle 13. Il percorso fornirà strumenti concreti per orientarsi nelle scelte economiche della vita quotidiana, affrontando temi come la gestione di entrate, spese e risparmi, l’organizzazione del bilancio familiare, la lettura di bollette e contratti, imposte e offerte bancarie.

Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione del sovraindebitamento e al rapporto tra disuguaglianze economiche e discriminazione di genere, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia finanziaria anche nelle situazioni di maggiore fragilità. Gli incontri avranno un carattere pratico e interattivo, attraverso casi reali, esercitazioni, simulazioni e momenti di confronto.